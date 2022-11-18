首名被引渡赴美受審的中國情報官員因間諜罪被判監20年

中國，美國，情報

中國國家安全部副處長徐延軍因從事商業間諜活動等多項罪名，在美國辛辛那提聯邦法院被判處入獄20年。徐於2018年在比利時被捕，其後被引渡至美國受審，去年被裁定罪名成立，是首名被引渡到美國受審的中國情報人員。

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上述判刑由美國司法部俄亥俄南區聯邦檢察官辦公室在當地時間16日公布，公告引述的法庭文件指出，42歲的徐延軍被指為中國政府竊取美國航空公司資料，方法是安排有關公司的僱員前往中國，然後索求(solicited)有關僱員擁有的信息。

美國聯邦調查局局長雷基思（Christopher Wray音譯）在判決後發出的聲明中說，這是中國政府持續攻擊美國經濟安全以至國家安全的最新例子。他以厚顏無恥來形容中國政府竊取美國的商業秘密來提升自身的商業和軍事航空事業，強調該局會與全球夥伴將他們繩之於法。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）亦表示，裁決反映有關罪行的嚴重性，以及司法部調查和起訴中國政府或任何外國勢力儘力威脅美國經濟和國家安全的決心。

根據司法部文件，徐延軍自2013年12月起便以美國和海外的航空業領軍企業為目標，以別名和掛牌公司為幌子，安排被盯上的公司僱員前往中國演講，然後伺機駭入其「嘉賓」在酒店中的電腦，偷取資料，而騙取通用電氣獨有的飛機引擎風扇模塊時，更是直接向受邀往中國的通用職員索取關於「系統規格和設計過程」的信息。但由於通訊的電郵已被聯邦調查局控制，加上通用的協助，向對方提供文件，最終在徐再次安排該僱員前往歐洲比利時演講及交付所要求的圖文時，當場被捕，然後引渡回美受審。

文件又顯示，徐延軍曾招募法國一家飛機引擎製造商的職員提供情報，並在該職員的電腦植入惡意木馬程序，以滲透到該製造商的內聯網。

徐延軍因此被控串謀或企圖從事經濟間諜活動、串謀或企圖竊取商業秘密等多項罪名，在去年11月被陪審團裁定所有罪名成立。中國外交部發言人汪文斌回應時表示，美方對徐延軍的指控「純屬捏造」，並要求美方「依法公正處理此案，確保中國公民的權益」。其後，司法部曾要求判處徐入獄25年，但被指超越同類罪行的刑罰而遭到反對。

作為徐延軍下線的中國間諜紀超群，已於9月被定罪。紀被指在芝加哥留學時受徐延軍和中國國家安全部指使，收集九名人士的履歷訊息，以便招募他們工作。