香港，一國兩制

中國的戰狼精神擴展至作為治港方針和洛治台目標的「一國兩制」。作為中國政府駐港代表機構領導人的駱惠寧，在一個面向四十個建制派政黨和團體的分享會上表明，「一國兩制」成功實踐離不開鬥爭，往後須提升鬥爭的本領，捍衛中國主權和港人福祉。

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由四十個建制團體合辦的「香港社會各界學習中共二十大精神分享會」昨(17日)天舉行，北京的中央政府駐港聯絡辦公室(簡稱中聯辦)主任駱惠寧在會上發言時，以上世紀八十年代的中英反覆較量才取得「香港的順利回歸」，以及2019年反修例運動以來「與反中亂港勢力的堅決鬥爭」才取得「香港由亂到治的局面」為例子，說明「『一國兩制』在香港的成功實踐也離不開鬥爭。」強調香港從由亂到治走向由治及興，絕不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就會實現的。

他接著說，前進道路上，大家須保持戰略清醒，不斷增強敢於鬥爭的勇氣和善於鬥爭的本領，迎難而上，破難而進，堅決捍衛中國主權安全發展利益和維護香港長治久安和市民根本福祉。

駱惠寧強調，團結就是力量，奮鬥才能成功，而鬥爭是內嵌於「團結奮鬥」之中的。他引述二十大報告指出，鬥爭是取得新時代十年成就的重要經驗和法寶，而過去十年取得成就的鬥爭過程，就是解決問題的過程。「面對加速演進的百年變局，面對隨時可能升級的外部打壓」，必須增強憂患意識，發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，着力提升防風險、迎挑戰、抗打壓的實力。

中聯辦表示，分享會有160多名團體和政黨代表到場出席。

根據公開資料，「一國兩制」是治港方針，但設計之初，是以在台灣實施為目標，但台灣近年來已多次表明，不接受「一國兩制」，尤其是在2019年的社會運動被中港政府打壓之後。