中國反駁美國FBI關於中國在美設“秘密警局”的說法

中國/美國/秘密警察點

在美國聯邦調查局局長表示他“非常關注”未經授權的中國秘密警察站後，中國周五駁斥了關於中國在美國領土上運營“警察局”的說法。中國稱這些站點是志願者為與中國保持聯繫的運作。

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據路透社報道，中國反駁聯邦調查局關於中國在美設有“警察局”的說法。

總部設在歐洲的人權組織 Safeguard Defenders 在 9 月發布了一份報告，披露了在包括紐約在內的世界各大城市設有數十個中國警察“服務站”。

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷 (Christopher Wray) 周四在美國參議院聽證會上表示，中國政府試圖在美國派駐警察是“令人髮指的” ，稱這“侵犯了主權並規避了司法和執法合作標準程序”。

中國駐華盛頓大使館承認在美國存在志願者運營的網站，但表示它們不是“警察局”或“警察服務中心”。

中國駐美大使館發言人周五在給路透社的一封電子郵件中說：“他們協助需要幫助的海外中國公民訪問在線服務平台，以更新駕駛執照並為此接受體檢。”中國使館說，“他們不是來自中國的警察方面。美方應該停止對這個問題的無端炒作。”

路透社說，中國大使館沒有立即回應路透社索取這些地點名單的請求。FBI 也拒絕就中國使館的回應言論發表評論。

路透社說，本月早些時候，在荷蘭政府因調查其活動而下令關閉這些網站後，中國外交部對荷蘭的網站也表示了同樣的看法。英國議會議員也呼籲對類似地點進行調查。美國國會的共和黨人，包括眾議員吉姆班克斯，已要求拜登政府就這些網站的運營情況作出答覆。

據維權人士說，這些網站是北京向一些中國公民或其海外親屬施壓，要求他們返回中國接受刑事指控的努力的延伸，並將它們與中國統戰部的活動聯繫起來。

路透社消息說，香港基金會自由委員會主席馬克克利福德表示，此類秘密警點需要“停止運作”。克利福德指控說，“通過允許中共在他們的國家經營這些類型的機構，外國政府淪為北京行動的同謀。”