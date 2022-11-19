中國新冠疫情反覆 各地呈不同狀考驗清零與20條

中國/新冠病毒/清零/優化防疫20條

中國疫情升溫，北京市病例數居冠的朝陽區停止餐廳內用，並要求居民不離區，連帶導致全城緊張氣氛升高。加上北京以外多地防疫出現分歧混亂，優化防疫20條正對各地帶來考驗。北京以外的中國其他地區防疫，以本波染疫人數最多的廣州市最受矚目。

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中央社署名邱國強今天引述中國官方消息報道稱，北京市本土感染單日病例數18日突破500例，創下本波新高。其中朝陽區感染病例始終居冠，一周以來境內多個小區、商鋪出現感染者足跡。加上區政府14日配合優化防疫20條撤除許多非社區核酸檢測點，明顯衝擊全區商業活動及人潮流動，進而擴散到全市其他行政區。

在疫情持續增溫下，像是位在海淀區的北京大學，本周僅因一名學生染疫即告封校。而朝陽區及隔鄰的東城區官方18日分別發表公開信，大意都是要求全區居民配合掃碼、疫調、場所管制等防疫措施，並做好自我防護，前往公共場所都須佩戴口罩。且倡導除住家、辦公室之間“兩點一線”外不要前往其他場所，進而改采線上辦公等。

其中，朝陽區除公開呼籲全區居民“非必要不離開朝陽區”外，並要求低風險區居民跨區域流動，需持48小時內核酸檢測陰性證明。同時，官方並私下通知全區“社會面要靜下來”，餐飲業者全面暫停堂食（內用），只能外帶，娛樂場所暫停營業。

至於北京外的中國其他地區防疫，以本波染疫人數最多的廣州市最受矚目。除疫情最嚴重的海珠區持續陷入全區封控，引發當地民工抗議並爆發激烈衝突外，18日更傳出2名女子因拒不配戴口罩，與防疫人員發生衝突而被綁住雙手，1人倒卧在地，另1人則跪在地上，照片在中國網絡上瘋傳。

警方事後雖然發布通報，聲稱2名女子與防疫人員已達成和解，但民眾對此事仍抱持質疑態度。同時，海珠區大批來自外地的移工仍對全區持續封控表達不滿，認為封控舉措與優化防疫20條嚴重悖離，不滿情緒仍然持續。

中國網絡並傳出，部分非海珠區的湖北籍移工日前逃離廣州返回老家，下了高鐵卻被拒絕出站，導致他們只好再買票返回廣州。不少網友質疑，湖北拒絕廣州低風險區移工返鄉的作法，明顯違反優化防疫20條的規定。

據該報道，同屬疫情重災區的鄭州市，儘管日前被中國國務院聯防聯控機制記者會2度點名批判防疫過度，但當地在優化防疫20條實施後，仍有不少地區持續封控。其中，被封校的鄭州大學更爆發學生聚集抗議事件，並先後提出15條訴求，引起注意。但到目前為止，鄭州大學並沒有解除封校的跡象。

另一個感染人數未見下降的重慶市，近日也成為當地民眾及中國民間質疑的對象。在優化防疫20條實施後，重慶市散布各地的封控措施並未解除。但當地官方面對媒體查詢時卻層層下推，聲稱是“小區居民自行決議封控、自願接受封控”，反而引起訕笑及更多質疑。

至於率先配合優化防疫20條，採取放鬆措施的河北省石家莊市，則是相反的典型。當地一度全面關閉免費核酸檢測站，部分場所也不再查驗核酸陰性證明，引發“率先躺平”、“中國第1個病毒共存試點城市”的聯想，一度成為全國焦點。

據中央社說，由於優化防疫20條取消了“次密接”及“中風險區”認定，少數地方政府索性將舊制應屬中風險區的疫區越級判定為“高風險區”；甚至把次密接人員越級判定為“密接”，導致必須被迫隔離，屬於明顯的陽奉陰違。