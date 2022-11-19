在台大熊貓團團之死 引不少哀悼與評兩岸關係

台灣/大熊貓/團團病逝

大貓熊“團團”今天下午離世。消息公開後，中國大陸媒體追隨報導，微博話題更是衝上熱搜，中國網友一片哀嚎，為團團的離開哀悼，同時也藉此抒發對兩岸關係的看法。

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據中央社署名呂佳蓉今天引述消息報道稱，大貓熊團團離世，中國網友哀悼不舍情緒複雜。而台北市立動物園今天決定讓“團團”在麻醉中沉睡，不再痛苦。

“團團”與“圓圓”在2008年底赴台，當年牠們在四川省雅安市市民的夾道歡送下，被送往成都雙流機場，轉乘專機飛赴台北市立動物園。

“團團”的離開，也令中國網友紛赴網絡平台微博、“嗶哩嗶哩”（bilibili，俗稱B站）留言哀悼。查看這些留言，有許多網友選擇選擇留下哭臉與雙手合十的表情符號表達痛心，盼團團安息、一路好走。

但在現今的兩岸氛圍之下，仍有中國網友留下氣憤的回應，抒發對現今兩岸關係的看法，留言區儼然成為兩岸民間關係良窳的溫度計。不過，在這些夾雜着哀悼又憤怒情緒的留言中，仍有中國網友選擇“逆風”，稱評論區不要亂說話傷人，以及團團去做小天使的路上竟然還有這麼多分裂言論等留言。

中央社說，“團團”此前病危時，大陸方面表示，陸方將一如既往提供支持與照顧，並且也派出了2名專家赴台。

該報道稱，截至截稿前，中國大陸官方尚未對“團團”的離世做回應。