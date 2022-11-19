張忠謀稱與習近平愉快互動 未談台灣問題

亞太經合峰會/台灣/中國/張忠謀/習近平

2022 APEC經濟領袖會議今天落幕，外界關注台灣領袖代表張忠謀是否與中國國家主席習近平互動；張忠謀表示，昨天上午確實有在休息室互相問好，他恭喜習近平20大成功，習近平也稱讚他氣色很好。

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據中央社署名曾智怡今天報道稱，APEC峰會上張忠謀與習近平有互動，未觸及台海情勢。媒體追問張忠謀有無向習近平表達對台海穩定的關切，張忠謀說：“沒有”。

張忠謀17日下午飛抵泰國曼谷，這是他第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議，峰會今天圓滿結束。

張忠謀今天晚間舉行國際記者會，媒體詢問是否有跟習近平打招呼、或是在領袖會議時有過交流。張忠謀表示，“我跟習主席的確有互動”，昨天上午在休息室內曾互相問好，“我恭喜他20大成功”。

對於習近平也以問候作回應，張忠謀說，他向習近平提及自己去年做過一次髖關節手術，習近平聽到後表示“現在氣色看起來很好”；張忠謀指出，雙方都是“很愉快、很客氣的”。

中央社說，至於峰會期間各會員是否談及台海和平議題，張忠謀說，雖然大家並未特別提起此議題，但許多領袖都已表達他們對區域和平、穩定、韌性的強烈渴望，“這點應該是沒有什麼疑問”。

據自由時報署名特派呂伊萱今天報道稱，2022年APEC領袖峰會今天落幕。台灣領袖代表張忠謀今天會後隨即召開國際記者會，他在問答階段透露，自己與中國國家主席習近平在會議期間互相問好寒暄，進行了“愉快、客氣”的互動。

張忠謀分享，昨天峰會首日上午，習近平走進休息室時，兩人互相問好。“我恭喜了他二十大的成功，他跟我講，記得我們4年前曾經在巴紐見面。他問我好，我說我去年有過一次髖關節的手術。他回應，你現在看起來氣色很好。兩人就是這樣子，很愉快、客氣的互動”。

該報道稱，媒體追問張忠謀，是否有當面向習近平表達對台海的關切或總統想傳達的訊息？張忠謀說，這是兩個互不相關的問題。關於和“習主席”有沒有寒暄之外的談話？張忠謀說，“我已經把和他的互動都告訴你們了”。另外蔡英文總統要他傳達的，張忠謀回答說，“我在我的兩篇演講裡頭，完全將蔡總統要傳達的訊息都說明了”。

據張忠謀說，這次奉總統之命到APEC來，他覺得很愉快，而且和許多別國領袖見面，成果相當圓滿。除了已經公開的美國副總統賀錦麗、新加坡總理李顯龍、日本首相岸田文雄，張忠謀說，他這次見的人比2018年巴紐峰會要多，“21個領袖及代表，我大概一半以上都見到並交換意見了”。