斯坦福學者談中共武統台灣:規畫階段已近尾聲,行動的可能性在增加

2022年8月17日,在台灣花蓮空軍基地,軍事人員站在美國魚叉A-84、反艦導彈以及AIM-120和AIM-9空對空導彈旁邊,準備在一架美國F-16V戰鬥機前進行武器裝載演習。中國在2022年9月16日宣布對美國國防承包商雷神公司和波音防務公司的首席執行官進行制裁,原因是美國向競爭對手台灣出售了大量武器。 AP - Johnson Lai

作者: 舊金山特約記者 王山 5 分鐘

美國斯坦福大學關注和研究台海局勢的學者近日參加世界級播客(the World Class podcast)節目,以“說起台灣時,我們需要說些什麼”(What We Need Talk When We Talk About Taiwan)為題發表見解,指出:中國武統台灣,長期規畫階段已接近尾聲,付諸行動的可能性正在增加。中國完全有機會在未來五年內對台灣使用武力。