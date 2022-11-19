斯坦福學者談中共武統台灣：規畫階段已近尾聲，行動的可能性在增加
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美國斯坦福大學關注和研究台海局勢的學者近日參加世界級播客（the World Class podcast）節目，以“說起台灣時，我們需要說些什麼”（What We Need Talk When We Talk About Taiwan）為題發表見解，指出：中國武統台灣，長期規畫階段已接近尾聲，付諸行動的可能性正在增加。中國完全有機會在未來五年內對台灣使用武力。
參加討論的斯坦福學者是：胡佛研究院中國銳實力與政治學者戴蒙德
(Larry Diamond)、國際研究所中國軍事與安全問題專家馬斯特羅(Oriana Skylar Mastro)。
學者指出，2022年10月，習近平第三次擔任中共總書記，習近平統治的延伸不僅對中國，而且對台灣都具有重大影響。
馬斯特羅認為，自 1949 年以來，中國領導人一直在計畫和思考如何收復台灣。隨着現代化能力的增強，力量平衡已經向中國軍隊傾斜，成本效益計算有利於北京的野心。長期規畫階段現已接近尾聲，付諸行動的可能性正在增加。中國完全有機會在未來五年內對台灣使用武力，並威懾阻止美國干涉的能力。
戴蒙德提醒，中國軍事恐嚇明顯影響了台灣輿論，令人擔憂的是，雖然政治精英認識到局勢的危險，但台灣公眾的民意調查顯示，絕大多數公民仍然認為中國不太可能發動攻擊或入侵。
馬斯特羅認為，由於地理位置相近，如果中國行動迅速，中國軍隊很有可能會在美軍有時間進入陣地之前佔領台灣。美國太平洋部隊都不在亞洲，大多數位於夏威夷和加州，還有日本的一些基地和機場。為了能夠有效威懾中國，美國需要更強大的前沿部署軍事能力，以便能夠阻止或阻止中國軍隊進入台灣。
戴蒙德認為，為了最大限度地提高安全性，台灣需要找到加強自身防禦、抵抗和威懾中國的能力的方法。增加公民參與軍事訓練也很重要，重點包括武器訓練和城市防禦戰術。戴蒙德建議台灣和美國通過全面改革當前的武器採購系統，以加快武器的生產和交付，以應對國防需要和突發事件。