斯坦福學者談中共武統台灣：規畫階段已近尾聲，行動的可能性在增加

美國

2022年8月17日，在台灣花蓮空軍基地，軍事人員站在美國魚叉A-84、反艦導彈以及AIM-120和AIM-9空對空導彈旁邊，準備在一架美國F-16V戰鬥機前進行武器裝載演習。中國在2022年9月16日宣布對美國國防承包商雷神公司和波音防務公司的首席執行官進行制裁，原因是美國向競爭對手台灣出售了大量武器。

美國斯坦福大學關注和研究台海局勢的學者近日參加世界級播客（the World Class podcast）節目，以“說起台灣時，我們需要說些什麼”（What We Need Talk When We Talk About Taiwan）為題發表見解，指出：中國武統台灣，長期規畫階段已接近尾聲，付諸行動的可能性正在增加。中國完全有機會在未來五年內對台灣使用武力。

廣告 繼續瀏覽後續

參加討論的斯坦福學者是：胡佛研究院中國銳實力與政治學者戴蒙德

(Larry Diamond)、國際研究所中國軍事與安全問題專家馬斯特羅(Oriana Skylar Mastro)。

學者指出，2022年10月，習近平第三次擔任中共總書記，習近平統治的延伸不僅對中國，而且對台灣都具有重大影響。

馬斯特羅認為，自 1949 年以來，中國領導人一直在計畫和思考如何收復台灣。隨着現代化能力的增強，力量平衡已經向中國軍隊傾斜，成本效益計算有利於北京的野心。長期規畫階段現已接近尾聲，付諸行動的可能性正在增加。中國完全有機會在未來五年內對台灣使用武力，並威懾阻止美國干涉的能力。

戴蒙德提醒，中國軍事恐嚇明顯影響了台灣輿論，令人擔憂的是，雖然政治精英認識到局勢的危險，但台灣公眾的民意調查顯示，絕大多數公民仍然認為中國不太可能發動攻擊或入侵。

馬斯特羅認為，由於地理位置相近，如果中國行動迅速，中國軍隊很有可能會在美軍有時間進入陣地之前佔領台灣。美國太平洋部隊都不在亞洲，大多數位於夏威夷和加州，還有日本的一些基地和機場。為了能夠有效威懾中國，美國需要更強大的前沿部署軍事能力，以便能夠阻止或阻止中國軍隊進入台灣。

戴蒙德認為，為了最大限度地提高安全性，台灣需要找到加強自身防禦、抵抗和威懾中國的能力的方法。增加公民參與軍事訓練也很重要，重點包括武器訓練和城市防禦戰術。戴蒙德建議台灣和美國通過全面改革當前的武器採購系統，以加快武器的生產和交付，以應對國防需要和突發事件。