中國外交部發言人趙立堅微博慶粉絲700萬 發打油詩寫了又刪了

中國/打油詩

中國外交部發言人趙立堅在個人微博PO文，慶賀粉絲突破700萬，還作了一首打油詩：“外交路上不孤單、發小攜手永相隨、吾輩必當更勤勉、執書仗劍耀中華”。該打油詩遭到惡評，趙立堅很快刪了，只是仍然留有前兩句。

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為慶粉絲破700萬，趙立堅心花怒放寫詩翻車刪文。據自由時報報道，趙立堅在個人微博PO文作了一首打油詩：“外交路上不孤單、發小攜手永相隨、吾輩必當更勤勉、執書仗劍耀中華”。沒想到遭到中國網友留言開酸，“沒押韻”、“語文哪學的，文韜武略冠絕古今”、“能湊足28字已經很好了”，趙被逼到刪文。

據該報道，為了慶賀粉絲突破700萬，趙立堅近日在個人微博PO一張個人大頭照、配上打油詩，題為“風雨兼程”，內文：“外交路上不孤單、發小（指從小一起長大的好友）攜手永相隨、吾輩必當更勤勉、執書仗劍耀中華”。

該報道稱，趙立堅難得露一手，文采卻令人難以招架，不少中國網友訕笑留言酸：“寫什麼玩意，打油詩不是打油詩，也不押韻”、“能請問趙叔語文哪兒學的嗎”、“堅堅的文韜武略冠絕古今”、“原來詩也可以這樣寫”。

據該報道，19日，趙立堅已經將打油詩刪除，改PO“感謝大家特別是發小一路相隨”，自製的海報僅留下：“外交路上不孤單、發小攜手永相隨”，刪掉“吾輩必當更勤勉、執書仗劍耀中華”。