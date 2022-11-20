中國疫情反撲 北京報告5月來第一例死亡

中國/新冠病毒/死亡病例

中國周日宣布了自5月以來的首例新冠病毒死亡病例，這是北京的一名87歲的老人，不斷上升的病例數據正逐漸導致各地的行政機構和企業的關門。

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中國今天報告自5月以來首次記錄死亡人數。儘管死者是一位87歲的老人，報告疫情死亡消息仍然有影響。據官方的中國中央電視台說，這名死者患有輕微的新冠病毒，但在細菌感染後病情惡化了。他正式成為5月下旬以來的第一個死亡者。

據法新社說，中國是世界上最後一個奉行嚴格的疫情清零政策的國家，清零的目的是盡一切可能防止感染，從而防止死亡。清零政策涉及在出現病例後立即實施封鎖，對檢測結果呈陽性的人進行強制隔離，並幾乎每天進行疫情檢測以確定傳播鏈。

據中國衛生部周日宣布，全國24小時內有超過24,000個新的本地陽性病例，但他們中間絕大多數是無癥狀的。

製造業大省廣東，即廣州和深圳等大都市所在地，是迄今為止受影響最大的地區。

而首都北京也受到當局和媒體的嚴密監控，已經報告了621個新病例。居民們被限制在家中，其他人被隔離在專門的中心。

但當局正處於刀口上，面對對反清零措施，已經表示出極大厭倦的民眾，當局似乎暫時不想施加過多的限制。

北京的大型購物中心在周日宣布關閉。然而，另一些人只是減少了他們的營業時間，或禁止在他們的餐廳提供餐桌服務。有幾家餐館不能再接待顧客，但仍允許送貨上門。朝陽區是商業區和大使館的所在地，該區的幾座辦公樓在周日要求公司改用遠程辦公。

北京的法國高中在一封電子郵件中告訴家長，學校已被指示 "轉為遠程教育"。

北京的公園、體育場館和體育館也已關閉。

法新社指出，在類似於Twitter的中國社交網絡微博上，有關北京疫情的文章下的評論被過濾了，可能是為了避免太多的網上抗議衛生措施的行為。