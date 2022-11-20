卡達爾世界盃期間嚴查酒駕 中國公安部：文明觀賽

2022卡塔爾世界盃

中國公安部交通管理局表示，卡達世界盃舉行期間嚴查酒駕，呼籲球迷“文明觀賽、快樂看球”。公安部統計，在2018年俄羅斯世界盃舉行期間，查處酒駕、醉駕等樣態13萬多起。國際足聯（FIFA）兩天前也宣布，世界盃全部8座球場以及周邊區域禁售酒精飲料。

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公安部交通管理局19日在官方微博發文提醒，卡達爾世界盃足球賽在11月21日至12月18日期間舉行，相約看球、觀賽飲酒頻率增多，酒駕、醉駕風險也上升，提醒球迷“文明觀賽、快樂看球”。

公安部交管局表示，已經在世界盃足球賽舉行期間，布署、展開酒駕、醉駕整治行動，嚴防酒駕、醉駕肇事肇禍，保護人民生命財產安全，“一同觀賽聚餐飲酒的親朋好友，要勸阻酒後駕車行為；餐廳、酒吧、涉酒娛樂場所要主動開展宣傳提示”。

公安部日前發布統計資料，在2018年俄羅斯世界盃舉行期間，共查處酒駕、醉駕等樣態13萬多起，其中酒駕11.4萬起、醉駕2萬起、毒駕870餘起。

多個交通管理相關單位在卡達爾世界盃前夕陸續發出嚴查酒駕提醒。“溫州交警”表示，對於夜間酒後駕駛違法風險突出等情況，將加大警力投入；“義烏交警”指出，將依據賽程加大調配管控力度，提高見警率和檢查頻率。