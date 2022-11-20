英國前首相約翰遜批中俄獨裁 布隆伯格卻小心翼翼道歉

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美國紐約前市長，億萬富翁，彭博新聞社老闆邁克爾·布隆伯格上周在他創辦的新聞機構主辦的商業論壇上為英國前首相約翰遜批評中國專制的言論道歉。約翰遜批評中國與俄羅斯是極權獨裁國家。布隆伯格洗清自己說：約翰遜只代表他自己。

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據路透社今天報道稱，邁克爾·布隆伯格為鮑里斯·約翰遜批評中國的言論道歉。路透社的報道認為，爭議凸顯了中國在亞洲的影響力以及公開批評北京的敏感性。

布隆伯格曾擔任 2020 年總統競選人，周四在新加坡舉行的彭博新經濟論壇上道歉，該論壇的發言人包括中國副主席王岐山和中國商界人士。

彭博社老闆布隆伯格在Twitter上發表的道歉話說：“昨晚，有些人可能受到演講者的言論的侮辱或冒犯。”

談到約翰遜，布隆伯格說：“這些是他的想法，而且只是他自己的想法，他沒有事先得到任何人的佐證，也沒有親自先與我分享講話……對於那些因演講者的言論而感到不安和擔憂的人，我深表歉意”。

9 月卸任英國首相的約翰遜在前一天周三的講話中尖銳批評了中國和俄羅斯的政治制度和兩國領導人。約翰遜說，“讓我們看看俄羅斯和中國，這兩個前共產主義暴政的權力再次集中在一個統治者手中，這兩個單一文化國家傳統上對移民持敵對態度，而且他們的態度越來越民族主義。”

約翰遜說，北京和莫斯科願意表現出對國際法規則的公然無視，並且在過去一年中通過他們所犯的災難性錯誤證明了他們政治制度有巨大局限性。

路透社說，中國外交部沒有回應路透社的置評請求。

據約翰遜的發言人表示，約翰遜是受布隆伯格本人邀請而發表講話的，他的批評針對的是中國政府，而不是國家或人民。據約翰遜的發言人稱，“約翰遜強烈批評威權主義和專制，包括批評俄羅斯和中國，並將繼續批評。”發言人說，“約翰遜將繼續在世界舞台上為自由和民主辯護。”

布隆伯格沒有具體說明他的道歉是針對中國還是針對俄羅斯。

路透社說，但布隆伯格在西裝上佩戴了一個烏克蘭國旗小徽章。布隆伯格本人批評總統普京對俄羅斯鄰國烏克蘭的“野蠻入侵”，並邀請烏克蘭總統澤連斯基將在論壇上發表遠程視頻講話。

該報道稱，論壇日程中並沒有俄羅斯方面發言節目。