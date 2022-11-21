世界盃賽之際 中國拿下卡塔爾27年液化氣供應合同

中國/卡塔爾/天然氣

卡塔爾周一宣布與中國達成一項為期27年的液化天然氣(LNG)供應協議，卡塔爾稱這是在烏克蘭戰爭引發的全球能源危機中，該國所簽訂的有史以來 "最長的合同期限"。

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據法新社今天報道稱，卡塔爾將向中國長期供應天然氣。這一宣布正值歐洲尋找俄羅斯碳氫化合物的替代品之際，但歐盟尚未與卡塔爾酋長國達成這樣的協議。

卡塔爾能源部長Saad Sherida Al-Kaabi在今天的新聞發布會上說，國有的卡塔爾能源公司每年將從其新的北田東項目向中石化（中國石油化工集團公司）出口400萬噸液化天然氣。這位同時也是卡塔爾能源公司首席執行官的官員說，這項協議是卡塔爾"液化天然氣行業歷史上最長的"供貨合同。

亞洲其中以中國、日本和韓國為首是卡塔爾天然氣的主要購買方，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲國家也對卡塔爾天然氣的追求越來越高。但卡塔爾與歐洲人的談判一直很困難，因為德國和其他國家拒絕簽署卡塔爾與亞洲國家的那種長期協議。

北方油田，包括南方油田和東方油田，是卡塔爾到2027年將液化天然氣產量提高60%以上，達到每年1.26億噸戰略的核心。

卡塔爾已經是世界上領先的液化天然氣（LNG）生產國之一，水平與美國和澳大利亞齊平。近海的北方氣田是世界上最大的天然氣田，由卡塔爾與伊朗共享。

法新社說，中國是第一個簽署北田東供應協議的國家。中國石化董事長馬永生在北京通過視頻會議發言時，將該協議描述為 "歷史性的"，強調 "卡塔爾是世界上最大的液化天然氣供應商，中國是卡塔爾最大的進口國"。

中國還宣布，已於2021年10月 "正式 "申請加入北田南項目的股份，該項目目前由西方能源巨頭主導，包括美國康菲石油公司、法國道達爾能源公司和英國殼牌公司。這三家公司持有北田南項目25%的股份，卡塔爾能源公司持有其餘75%的股份。

據卡塔爾能源部長卡比說，中國對北大油田的參與將進一步加強北京和多哈之間的良好關係。