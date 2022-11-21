中國再報2死亡例 公布疫死或成常態？

中國/新冠病毒

中國周一報告說，又有兩名新冠病毒患者死亡，他們仍然是北京的老年居民。中國因為疫情復起而在幾個主要城市繼續實行嚴格的疫情限制。此前，中國官方曾承諾要放鬆這些疫情限制。

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據法新社說，中國今天宣布新增兩例死亡病例，而且染疫病例在不斷增加。中國是世界上最後一個實施嚴格疫情清零政策的國家，清零旨在盡一切可能防止感染和死亡。

清零政策涉及在疫情發生時實施封鎖，對檢測結果呈陽性的人進行隔離，以及幾乎每天進行PCR檢測。

中國政府於11月11日公布了幾項重大的放鬆措施。但地方當局仍在採用嚴格的措施來應對病毒的傳播。據中國生部周一宣布，在過去24小時內約有27000個新的本地陽性病例（絕大多數是無癥狀的）。這對中國來說是一個很高的數字，中國習慣於只有幾十或幾百個新病例。

據中國當局說，新的死者是一名91歲的婦女和一名88歲的男子，兩人都有中風等嚴重病史。

中國周日宣布了自5月以來的首例新冠病毒死亡事件，死者是一名87歲的北京男子。

北京周一還報告了該市2200萬人口中有962個新病例，比前一天的621個染疫有所增加。首都近600個地區，包括住宅樓，被劃為 "高風險"，措施迫使居民留在家中或被轉移到檢疫中心。學校已經改用在線課程，員工被要求在家工作。

中國其他幾個主要城市仍有限制，包括廣州（南部），那裡在一周內已報告了數萬起病例。

法新社說，清零戰略有效地遏制了病毒的傳播，然而卻對經濟造成了沉重的打擊，使中國與世界其他國家隔離，並在中國人中造成了相當大的厭倦疲勞。

11月11日公布的20條 "優化 "政策，包括簡化旅行和縮短檢疫期，特別是對來自國外的旅行者。在公告發布後，幾個城市放棄了每周對居民進行數次的PCR測試，提高了對國家重新開放的希望。但周日的疫情報告使亞洲股市因擔心潛在的新的禁封限制而暴跌。香港周一收盤下跌近2%。