中國否認在南海使用武力打撈火箭殘骸

中國/太空升空火箭/美國

中國周一否認其一艘海警船使用武力打撈了一塊漂浮在海洋中的火箭碎片，該火箭碎片正被一艘菲律賓船隻在南中國海拖走。中國外交部發言人毛寧在例行簡報會上說，該物體是中國發射的火箭保護航天器載荷整流罩外殼的碎片。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，中國今天否認在南海使用武力打撈火箭殘骸。一名菲律賓軍事指揮官早些時候表示，中國海警船切斷了與菲律賓船隻相連的繩索，強行收回了該物體。

但中國外交部發言人毛寧說，“菲方人員首先打撈拖走漂浮物，雙方在現場友好協商後，菲方將漂浮物移交給我們。”毛寧說，“這不是所說我們伏擊並奪回物體的情況。”

菲律賓西部司令部司令、海軍中將阿爾貝托·卡洛斯在一份聲明中說，周日早些時候在中業島以西約 800 碼（730 米）處發現該物體後，當局派出一艘船隻對漂浮物進行檢查。卡洛斯說，該團隊將物體綁在他們的船上並開始拖曳，然後中國船隻靠近並兩次阻斷他們的航向，然後部署一艘充氣船切斷拖纜，然後將物體帶回中國海岸警衛隊的船上。

事件發生之際，美國副總統卡馬拉·哈里斯周日抵達菲律賓，參加旨在恢復與這個亞洲盟友關係的會談，這對美國努力對抗中國日益強硬的對台政策至關重要。

一位美國高級官員表示，哈里斯為期三天的訪問包括在南中國海邊緣的一個島嶼巴拉望島停留，他還將重申美國支持 2016 年國際法庭的一項裁決，該裁決使中國在有爭議的水道上的擴張主張無效.

據路透社說，菲律賓外交部在一份聲明中表示，將對漂浮物事件進行徹底調查，並正在等待海事執法機構的詳細報告。