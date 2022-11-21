中國疫情再肆虐 廣州白雲區限人員流動五天 香港特首亦「中招」

中國/疫情

武漢肺炎疫情在中國再次肆虐，在過去六天，每天的新增感染個案均超過2萬宗，昨日的新增個案便上升到2.6萬宗，廣東省情況尤為嚴重，廣州市白雲區從即日起一連五日嚴格限制人員流動，包括學校暫停面授課，公共交通工具停駛。

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另外，曾在APEC峰會內與中國國家主席並肩而行的香港特首李家超，昨晚返抵香港機場時的核酸檢測結果今(21日)早確定為陽性，他按例在家工作，並缺席今早的港區人大選舉首次會議。至於與李家超在泰國的密切接觸者是否染疫，港府未有提及，但就強調，李家超在曼谷與會的四天內，快速檢測均為陰性，而陪同李家超出訪泰國並於昨晚返港的行政長官辦公室職員，昨晚的核酸檢測結果亦全為陰性。

中國內地方面，國家衛生健康委員會今早公布，過去一日新增26824宗染疫個案， 分別是2277宗確診和24547宗無癥狀感染。眾多省市中，廣當省佔新增個案的三分之一，分別是984例確診和8101例無癥狀感染；其次是重慶。但北京的新增個案增幅驚人，該市昨日新增共962宗病例，較前一天增加五成半，而由社會面篩查發現的，更較前日增加超過一倍，並持續出現死亡個案，繼前日出現半年來首宗死亡病例後，昨日再多兩宗死亡個案，分別是91歲女子和88歲男子，二人均是長期病患者。

在疫情最嚴重的廣東省中，九成確診和無癥狀感染個案均在廣州市，共計8181例。當地疫情防控指揮部今日公布，由即日起至本周五，嚴格限制人員流動，以有效阻斷疫情傳播擴散風險。

根據通告，市民除接受核酸檢測和緊急就醫等情況外，「原則上非必要不外出」。中小學和幼兒園暫停返校及面授課。社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。另外又會實行臨時交通管控，地鐵和公交暫停服務。除保障城市基本運行和疫情防控相關的車輛在落實相應管理措施的前提下予以通行外，其他車輛原則上不流動。