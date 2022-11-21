克里與解振華會面後 促中國合作加快減排

美國/中國/COP27

美國氣候特使克里在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）會議與中國特使解振華會面後，昨夜今晨呼籲中國在減少溫室氣體排放方面合作加快進展。

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據法新社報道，美國氣候特使克里促中國合作加快減排。美國總統拜登和中國國家主席習近平上周在印尼20國集團（G20）峰會同意重新合作對抗氣候變遷之後，克里（John Kerry）與解振華在埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）這場聯合國氣候峰會上會面。

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據克里說：“美中應該要能共同加速進步，這不僅是為了我們自己，也是為了後代子孫。”據克里稱，“所有國家都與中國在這關鍵十年做出的選擇息息相關…我們都希望中國能履行全球責任。”

法新社說，中國氣候特使解振華形容他與克里的會談“坦率、友好、積極”，並認為是 “總體上非常有建設性。”

據解振華昨天對記者說：“我們已經同意，在本次締約方會議之後，我們將繼續進行正式對話，包括面對面的會談。”

消息沒有提及克里與解振華會見的時間。