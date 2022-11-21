富士康成重點保護對象 河南號召複員軍人應聘救急但挨批

中國/富士康/複員軍人

河南鄭州富士康廠區因大批員工害怕疫情逃離衝擊生產，當地號召退伍軍人到富士康工作填補勞工短缺，稱應牢記“若有戰、召必回”使命。但遭到不少中國網友批評，指中國軍人不是人肉籌碼，服務資本家。

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據中央社今天引述消息報道稱，河南鄭州號召退伍軍人到富士康廠區工作填補勞工短缺，引起網友批評。

為避免節日、旺季到來前的供貨延遲，富士康與河南當地政府部門紛紛動員人力到鄭州富士康工作。且富士康也提出出勤激勵加碼方案。除了勞工外，河南一些地方也號召退役軍人去富士康工作。

11月15日，河南長葛市退役軍人事務局發出一份“關於號召廣大退役軍人積極報名鄭州富士康招工的倡議書”，稱富士康廠區、餐廳、宿舍已全方位消毒完畢，安全防護設施已改造到位，呼籲全市退役軍人響應號召，牢記誓言，爭當生產服務先鋒，“牢記若有戰、召必回”的使命擔當，聞令而動前往富士康工作。

但這項倡議遭到不少批評，有網友表示，別天天跟退伍兵講情懷，講奉獻，講榮譽。“我們的情懷是為了國家，奉獻是為了人民，不是為了資本家”、“即使退伍了那也是國家的軍人，不是某地的人肉籌碼！”且“若有戰，召必回”這麼嚴肅的語句怎麼能用在這裡。

河南省政府出手替鄭州富士康招工挨批，當地媒體頂端新聞近日則發表社評說明辯護，稱河南省各級黨委政府主動幫助富士康解決用工問題，絕非跪舔民企，而是基於經商環境考量。社評說，河南各級黨委政府主動出手幫富士康招工，意義極其重大，可說是“穩富士康，就是穩河南”，尤其當前特殊時刻，這種說法並不誇張。