恭喜習近平20大成功 張忠謀：是我的主意

台灣/中國/亞太經合峰會/張忠謀

台灣總統派遣參加亞太經合峰會特使張忠謀周一表示，台灣總統府告訴台灣代表，沒有必要在泰國亞太經合峰會上迴避中國國家主席習近平，這導致在中國一直在加強軍事壓力之際，發生了罕見的中國大陸與台灣互動。但張忠謀確指，至於他恭喜習近平20大成功、兩人談及健康情形，都是他自己的主意。沒有消息表明台灣因此而陷入爭議，但媒體對此抱有好奇。

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據路透社今天報道稱，台灣特使張忠謀罕見相遇習近平後，表示台灣總統府曾下指示，無需在APEC上迴避習近平。

路透社說，這個由 21 個國家組成的亞太經合組織是台灣能夠加入的為數不多的國際組織之一，因為將台灣視為中國的一個省而不是一個國家的北京，阻止了台灣在大多數其他國家參與的國際機構。

而自從時任美國眾議院議長南希·佩洛西 (Nancy Pelosi) 訪問後，中國於 8 月在民主管理的台灣附近舉行了軍事演習以來，台北與北京之間的緊張關係有所升溫。據張忠謀在從曼谷返回台北後對記者稱，“當然，總統辦公室曾對我說，如果有機會，沒有必要避免見面或打招呼。這是唯一的指示。”張忠謀在從曼谷返回台北後對記者說。

張忠謀說他在周五與習近平進行了一次愉快的會面，他在談話中祝賀習近平上個月召開了中國執政的共產黨第 20 次代表大會。

同為台灣芯片巨頭台積電創始人的張忠謀表示，他與習近平的互動和祝賀是他自己的想法。

中國官方沒有對張忠謀與習近平的互動談話發表評論。

亞太經濟合作組織 (APEC) 傳統上一直是中國大陸和台灣對話的少數論壇之一，即使只是順便交換一下輕鬆話題。

據路透社說，蔡英文在 2016 年首次上台時，中國就切斷了正式談判機制，中國指責蔡英文是分裂分子。但蔡英文對此否認。

台灣以“中華台北”的名義參加亞太經合組織，這個名字也用於參加奧運會和其他一些活動。

據中央社署名葉素萍今天報道稱，2022 APEC經濟領袖會議落幕後，張忠謀今天出席在總統府舉行的“2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團”返國記者會。

張忠謀先前曾透露，在休息室與習近平有互相問好，他恭喜習近平20大成功，習近平也稱讚他氣色很好。

媒體好奇，張忠謀與習近平的會面，事前總統府與國安單位是否有做沙盤推演，張忠謀恭賀20大成功，這個部分總統或總統府方面是否知情，總統對這個部分是表示肯定、尊重還是認為不妥。

據張忠謀指出，總統府的確曾經跟他說，假如有機會不必避免見面、不必避免打招呼，這是唯一的一個指示，至於後來，他恭喜習近平20大的成就，以及他講自己健康的情形，“都是我自己的主意”。

據該報道，出席記者會的國安會副秘書長徐斯儉則補充表示，剛才總統蔡英文有特別交代關於這件事情，總統對於領袖代表張忠謀與習近平的互動表示“尊重”。