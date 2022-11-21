欖球世杯國歌錯誤頻生 港協周內髮指引訂離場機制

香港/欖球世杯國歌事件

亞洲七人欖球系列賽南韓站決賽錯播中國國歌事件發生後，被揭發原來早前兩場外圍賽同樣發生錯誤，就是當場上播放正確的中國國歌《義勇軍進行曲》時，熒光幕上的字幕卻打上反修例運動的代表歌曲名字「GLORY TO HONG KONG（願榮光歸香港）」。香港第二把手的政務司長陳國基形容，連番出錯是不可思議，情況荒謬，要求徹查；中國香港體育協會暨奧林匹克委員會則決定，本星期與屬會開會後公布新指引，訂明出現嚴重錯誤時須離場。

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繼南韓站13日錯播國歌事件後，有網民發現，早於本月6日的欖球世界盃終極外圍賽香港對葡萄牙的賽事轉播中，比賽前播放中國國歌時，字幕誤植為「GLORY TO HONG KONG（願榮光歸香港）」。香港欖球總會19日確認事件，並指出，國際欖球理事會解釋，這是「圖像操作員」失誤所致，並為此致歉，又會嘗試在其點播視頻和其他發布的視頻中作出更正。

香港欖總其後在翻看錄像帶時發現，原來在更早於7月23日的2023年欖球世界盃外圍賽香港對湯加的比賽中同樣使用了同樣的錯誤字幕。該會聲明指出，錯誤播放或標錯中國國歌名稱是對港人和國家的不尊重和傷害，就此向國際欖球理事會表達強烈不滿，對事件可能對香港聲譽造成傷害深表遺憾。

對國歌連番出錯，政務司司長陳國基昨(20日)晨出席活動後形容，情況荒謬及不可思議，對有關方面的解釋感到不可置信，港府對事件大感不滿，會去信國際欖球理事會和亞洲橄欖球總會表達強烈不滿，並要求徹查和交代。港府亦會強烈要求香港欖總制定方法，確保同類事件不再發生；另外，香港警方的調查仍會繼續，以確認事件有否刑事成分。

面對國際欖球賽事接二連三被發現播放中國國歌時出錯，港協暨奧委會義務秘書長王敏超今早出席電台節目時表示，本星期內會與屬會開會，公布新指引，當中訂明，出賽隊伍需要將合規格的國旗、區旗及國歌，提交予大會並簽署確認；事件須由專人跟進，出賽前再次檢查；如在比賽現場出現錯誤，現場最高級人員，例如團長或領隊應該立即表態，用手勢要求暫停並立即改正，包括以「T字」的暫停手勢表態；如果情況嚴重，隊伍應離場甚至退賽。至於不跟從指引的後果，王敏超沒有明言，只說會視乎嚴重性處理。

但有評論指出，香港部分體育項目的出賽隊伍只有一人，若要求運動員兼顧國旗國歌等非比賽內容，將會影響成績，期望港協暨奧委會加以考慮。