美媒：中美競爭下習近平提拔大批科技專業人士進入中共領導層

中國/科技

在中國力爭成為能匹敵美國的科技超級大國之際，中國領導人習近平提拔了大批在航空航天、人工智能和其他具有戰略重要性領域具備經驗的官員進入中共新一屆最高領導層。

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據華爾街日報署名Karen Hao今天報道，中美競爭之下，習近平提拔大批科技專業人士進入中共領導層。而習近平在上個月的中共二十大上表示，“必須堅持科技是第一生產力，人才是第一資源，創新是第一動力。”

在205名成員的中共中央委員會中，具有科學和技術背景的官員人數已回升到與前領導人江澤民第一個五年任期期間大致相當的水平。江澤民1992年開始第一個五年任期，當時他實施了推動科研和創新加速發展的舉措。這一人數回升的背景是，美國政府近來採取了一些遏制中國科技行業、並促進美國創新的舉措。

根據總部位於華盛頓的智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)彙集並與《華爾街日報》(The Wall Street Journal)獨家分享的數據，在新一屆中共中央委員會中，具有技術專長的中國官員有81名，佔比近40%。該委員會是決定重大國家政策的精英機構，新一屆委員名單是在上個月於北京召開的中共二十大期間宣布的。在前一屆中共中央委員會中，這類官員的佔比不到18%。

在由24人組成的中共中央政治局中，具有科學和技術背景的決策者人數從兩人增至八人。中共中央政治局是中共中央委員會的核心機構。

在執政73年的大部分時間裡，中共一直在努力解決“紅與專”之爭的問題，即是否應該招募具有技術知識的精英，即所謂的技術官僚，而不是純粹搞政治的人士。儘管習近平在意識形態方面經常被外界與毛澤東相提並論，但不同的是，毛澤東對技術精英持懷疑態度，而習近平一再堅信科學技術對於增強中國經濟和軍事實力的重要性。

彙集和分析這些數據的布魯金斯學會中國中心主任李成說，這些不僅僅是空話或空洞的目標，習近平有意提拔技術精英進入中國領導層。

據華爾街日報稱，中共中央委員會的不少新晉技術官僚來自被中國政府確定為戰略重點的新興領域，包括半導體、環境科學和生物科技。布魯金斯學會只統計了這些官員中曾獲得科學或工程學位且之後曾在相關領域從業的人士，沒有包括那些曾專註經濟和金融領域的人。

中央委員會中，航空航天技術官僚以20席領先，他們在中國政治圈有時被稱為“航天系”或“宇宙幫”。布魯金斯學會的李成說，他們的地位凸顯出習近平對航空航天業所扮演角色的重視，包括該行業對於中國政府軍民融合戰略的重要作用，以及其作為民族自豪感來源的角色。

根據布魯金斯學會的定義，本屆政治局七位常委中只有一人是技術官僚。作為習近平政治擁護者的丁薛祥兼具材料研究和政府管理經驗，政治風險諮詢機構Future Risk的研究主任Tristan Kenderdine表示， 丁薛祥有時被視為守舊派元老和新晉技術派精英之間的橋樑。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E7%AB%9E%E4%BA%89%E4%B9%8B%E4%B8%8B-%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E6%8F%90%E6%8B%94%E5%A4%A7%E6%89%B9%E7%A7%91%E6%8A%80%E4%B8%93%E4%B8%9A%E4%BA%BA%E5%A3%AB%E8%BF%9B%E5%85%A5%E9%AB%98%E7%BA%A7%E9%A2%86%E5%AF%BC%E5%B1%82-11668819908