賀錦麗到 南海傳爆破聲

菲律賓/中國/美國/賀錦麗

美國副總統賀錦麗昨晚抵菲訪問，今天卻傳出菲律賓佔有的南海中業島上居民昨天聽到自中國佔據島礁傳來的爆破聲，中國海警還自菲國海軍手中奪走不明海上漂浮物。菲律賓稱正在調查不明漂浮物事實。

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中央社署名陳妍君今天報道，美國副總統賀賀錦麗（Kamala Harris）預定明天將赴菲律賓巴拉旺島（Palawan），登上菲國南海大型多功能巡邏艦，聽取海巡隊在巴拉旺島周邊海上行動簡報，菲國軍方代表屆時也將登艦。巴拉旺島鄰近主權具爭議的南沙群島。賀錦麗將成為美方史上訪問巴拉旺島的最高層級官員，外界預期可能引發菲中關係緊張。

該報道稱，賀錦麗訪菲南海卻傳爆破聲，中方自菲海軍奪漂浮物。菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）消息稱，中業島居民昨天聽到中國佔據島礁傳來一系列爆破聲，“強度足以撼動地面”。根據當地警方報告，“重複的聲響”據信來自北京佔據渚碧礁上的“大砲或武器”。但不具名的2名菲國官員說，他們仍在核實自上午11時30分到下午3時出現的一系列巨響來源。

北京當局目前在渚碧礁、美濟礁、永暑礁等7個南海島礁填海造島，並建有飛機跑道。

中業島距賀錦麗將訪問的公主港（Puerto Princesa）約480公里，是馬尼拉佔據南沙群島9個地物中最大的一個。約100名菲國平民住在島上。

中業島居民聽到爆破聲的數小時前，菲律賓海軍與中國海警隊在中業島附近發生海上衝突。據管轄中業島海域的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）今天發布聲明說，Emilio Liwanag海軍基地人員昨天上午6時45分左右透過長程相機（long range camera）發現中業島以西約800碼處，出現不明海上漂浮物。

菲國海軍立即前往察看，並將漂浮物系在船上，想把它拖回基地。但編號5203的中國海警船隨後出現，2度阻斷他們的航道，並派出硬式橡皮艇切斷菲國海軍船上拖纜，將漂浮物帶回中國海警船。

聲明表示，菲國海軍事發後返回基地，沒有人員受傷。他們已將事件報告給直屬總統府的“西菲律賓海國家工作小組”。

菲律賓新聞社（PNA）引述卡羅斯說，這個不明漂浮物為金屬制，近似於約2周前在巴拉旺島布桑加鎮（Busuanga）發現的碎片。消息說，這個碎片疑似火箭發射後的殘片。

據中央社，菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）說，外交部已得知這起事件，正等待海事執法單位的詳細報告。他們將“徹底了解”這起事件。