今年的“雙十一”網購狂歡節越辦越紅火

“雙十一”網購狂歡節

世界上最大的購物活動，被稱為“光棍節”或“雙十一”，剛剛拉開帷幕。由全球速賣通電子商務平台組織，目標是為數千種電子產品大拍賣。

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全球速賣通市場(AliExpress)由中國集團阿里巴巴於 2010 年創立，目前在 200 多個國家/地區開展業務，並以 18 種語言開展業務。去年，雙十一活動（被稱為“11.11 全球購物節”）在為期 2 天的促銷中創造了 845.4 億美元的商品總額，這要歸功於 29萬個品牌！今年第14屆比往年提早兩周開始，因此促銷期從2天擴至12天，消費者盡情網上購物！

今年，“11.11全球購物節”推出了一系列響應當前消費者關注的節能產品：取暖器、電熱毯、加熱燈、電熱水袋。保暖內衣等在歐洲銷量增長明顯（上周增長 130%）的品類（過去幾個月增長超過 300%）。節日期間，該系列產品將提供特別折扣和專場閃購。依託全球速賣通的專業知識，他們受益於獨家物流專線，確保最多7天送貨上門。

這個一年一次的特殊降價購物提供數十萬種產品，價格十分誘人，有的商品降價幅度高達 90%！一切都是為了向您提供非常有吸引力的優惠，例如新的主題購物頁面，以突出其主要頁面，根據季節客戶最追捧的商品。

全球速賣通與世界銀行 Klarna 合作，現在提供靈活的支付選項：對於平台上超過 30 歐元的任何訂單，您可以分三期付款，並且不收利息。

甚至可以在節日期間通過 AliExpress（電子商務中著名的現金返還系統）進行在線購買，最高可返還 10% 和 10 歐元。有了這個全新的計畫，折扣將在您的訂單發貨後自動記入您的帳戶，有效期為 30 天（視條件而定）。

全球速賣通的購物體驗必須儘可能完美無瑕，尤其是在 11 月 11 日這個天。第 14 版推出了新措施，包括運營相關產品的免費送貨服務。部分產品還可享受購買後 15 天內的免費退貨服務。得益於其本地倉庫，全球速賣通AliExpress 基於 15,000 個合作夥伴中送貨點（例如 Mondial Relay 或 Relais Colis）在法國提供 2 天內送達。目前，歐洲共有 36,000 個全球速賣通 AliExpress 品牌取貨點，包括自動儲物櫃，可以免費快速取貨。