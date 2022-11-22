河南安陽化工廠火災 已致38人死亡

中國，工業事故

河南安陽一家化工廠發生火災，已致36人死亡，2人失蹤

中國河南一家工廠周一（11月21日）下午發生火災，已致38人死亡，2人受傷，當局指火災系員工違規操作電焊引發。

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法新社援引中國新華社報道，周一下午河南安陽一家工廠發生火災，但未報道進一步細節，央視CCTV電視報道說，消防部門於下午4點22分接到安陽凱信達商貿公司發生火災的警報，立即派員前往現場， "公安、應急部門、市政府和供電單位也同時趕到現場，開展搜救"。火災在當晚11點前被撲滅。

官媒報道圖片顯示，火災中黑色的濃煙籠罩廠房，至少有兩輛消防車在現場滅火。另有視頻顯示大火被撲滅後被燒焦的建築外牆。

報道最初統計有36人死亡，兩人失蹤，另有兩人受傷送醫，但沒有生命危險。

當局表示，導致火災的嫌疑人已被警方拘留。央視報道說，初步報告判定，事故是由該公司一名員工違規電焊引發。根據商業信息查詢平台“天眼查”的信息，凱信達貿易公司是一家涉及機械、建材、非危險化學品、服裝和消防設備的批發商。

山西太原一家化工廠同日也發生爆炸事故

法新社報道指，工業事故在中國頻發，原因往往是由於不遵守安全法規。 同樣在周一，山西太原一家化工廠也發生爆炸事故，官方報道沒有提供人員傷亡情況，但報道了附近建築物受損的狀況。 根據網絡上傳出的視頻，發生爆炸的工廠上空冒出滾滾濃煙，在天空形成一個巨大的蘑菇雲。有居民房頂被振裂，地上是被振碎的玻璃碎片、掉落的窗框等，人們在驚嚇中跑出家門。

山西省官媒 "大河報 ”援引當地官員說，救援人員已被派往現場，大火已被撲滅，“傷亡情況尚未得到消息” 。當地居民向媒體說，爆炸發生在下午5點25分左右，一些人被玻璃碎片砸傷。報道說，當天出事故的這個江陽化工廠2021年9月也曾發生過爆炸。

2019年3月，距離上海以北260公里的鹽城一家化工廠發生爆炸，造成78人死亡，周圍幾公里的房屋受損。 而近年來最嚴重的一起工業事故是2015年天津港的重大爆炸，該港一個危險品倉庫發生巨大爆炸，造成至少165人死亡，近800人受傷。