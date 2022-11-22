螞蟻集團據報將被處以逾10億美元罰款

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據路透社11月22日援引六位直接了解此事的消息人士報導，中國當局準備對螞蟻集團處以超過10億美元的罰款，為結束這家金融科技公司長達兩年的監管整頓奠定基礎。

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其中五位消息人士表示，中國人民銀行一直在推動螞蟻集團的改革，此前該公司2020年以370億美元於中港兩地上市的計畫在最後一刻被否決，該監管機構正在準備對螞蟻集團的罰款。

其中三位消息人士表示，在過去幾個月里，中國央行一直在與螞蟻集團就罰款問題進行非正式溝通。一位消息人士稱，中國央行計畫在今年晚些時候與其他監管機構就螞蟻集團的改革進行更多討論，並在明年第二季度宣布罰款。

報導稱，對螞蟻集團的罰款可能有助於為該公司獲得期待已久的金融控股公司牌照鋪平道路，再次尋求增長，並最終恢復其在公開市場上市的計畫。

其中一位消息人士說，罰款可能會集中在螞蟻集團被指控的與“資本無序擴張”有關的違規行為，以及自由商業行為導致金融風險。罰款金額可能超過10億美元。這將是今年7月打車公司滴滴出行被罰款12億美元之後，中國當局對互聯網企業最大的一筆罰款。

其中四位消息人士說，然而，在中國明年任命國務院和其他政府機構的一些高級官員之前，對螞蟻集團的處罰不太可能最終確定。螞蟻集團、中國央行和中國國務院新聞辦公室沒有回復路透社的置評請求。