鼓吹武統台灣屠殺台灣人的中國學者李毅退出推特

推特

在推特上鼓吹武統台灣屠殺台灣人的中國學者李毅，21日發推表示，因為他的推文近來連續被舉報刪除，他將退出推特。

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李毅近日的一篇推文寫道：解放台灣，中共解放軍傷亡不會超過兩位數。台灣雜種根本沒有還手之力，也不敢還手，誰反抗就株連九族。戰後治理也很容易，先屠一半，剩下的就會比狗還聽話，定時喂骨頭就行了。”

李毅另一篇推文寫道：“如何解決台灣降而不服的局面？一個字：屠。‘台獨必須死’這五個字必須要印在每個台灣人腦海里，誰帶頭鬧事就殺誰，我們不會造成大面積傷亡，只要清理掉個別挑事者就行。一個連國家概念、民族信仰都沒有的雜種聚集地，一群給安倍立雕像的賤X，我不信它們的骨頭比導彈還硬！”

李毅的推文下方顯示，推特的“由於違反了仇恨行為規則，我們鎖定了‘@李毅看世界’（@lyksjzn）的賬號。通過收到的關於該賬戶行為的不同舉報，我們發現該賬戶違反了仇恨行為的規則。”

中國網友則在評論中表示，“這是馬斯克做的真正好事”、“支持馬斯克的這一決定，把那個人渣李毅清除推特！”。

也有中國網友表示：“李毅言論，特別是株連九族的話，實在是非常奇怪，禁言是必然的”、“中共不是總是強調南京大屠殺嗎？那你這種言論這種行為和你們總是強調的南京大屠殺有分別嗎？”

21日，李毅在推特發文稱：“退推了，再見。從昨天到今天，所有推文被反賊和台灣雜種舉報，強制刪除。它們侮辱謾罵攻擊我上千條信息，竟然沒有一個中國人站出來說話”。

推特此前常常被指控幫助左派和中共審查言論。馬斯克收購推特後，開除了推特多名高管，包括被指與中方關係密切的華裔董事李飛飛。