十問衛建委 質疑政府防疫無方引起轟動

中國-新冠病毒

2022年11月23日，中國北京，一名身着防護服的防疫人員守在中央商務區（CBD）一棟辦公樓的門口。

北京當局再度強化清零措施後，一篇題為『十問』的文章11月22日在微信公眾號『長安課堂』發出，質疑中國政府防疫不力，質疑當局為何遲遲不結束管控，文章引起轟動後，『長安課堂』已被封號，但文章已在社群網站廣泛流傳。

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自稱“升鬥小民“的作者在『十問』中發出的第一問是：衛建委的主要職責是統計染疫數據嗎？對於患者的治療，衛建委做了多少推廣工作？對於奧米克戎的致死率，衛建委公布了嗎？基層防疫層層加碼，衛建委處理了幾個人？新疆西藏等地今年連續幾個月封控，衛建委認為合適嗎？

作者第二問直接質疑“清零政策“：

歷史上產生的任何流感病毒有被人類消滅了的嗎？如果沒有，憑什麼可以消滅新冠病毒？如果消滅不了，要付出什麼樣的代價才能對一個看不見摸不着的病毒清零？一輪輪核酸檢測到底有多大用處？

第三問質疑國產疫苗的效力：

絕大多數民眾都打了三劑以上新冠疫苗，為什麼還是照樣不斷感染？到底疫苗有沒有用？

第四問直接針對奧米克戎的致死率：

與其他病毒相比，奧米克戎的致死率到底是低還是高，到底致死了多少人？

第五問質疑當局解除管控的標準是什麼？如果沒有客觀科學的標準，難道要一直管控下去嗎？

作者在第七問繼續質疑防疫政策：

我們的新冠防疫決策依據究竟是什麼？是數據，是模型，還是推測？一些專家都說了奧米克戎毒性很低，為什麼還要管控一個並不致命的病毒？

作者第九問質疑世界上120多個國家為什麼早就沒有對新冠實行管控？“印度的疫情究竟是個什麼情況？非洲的尼日利亞防疫防疫工作成效顯著，我們不去對標和自己國情差不多的印度，不去學習尼日利亞，整天統計美國的數字，這樣對我們防疫有什麼意義？”

作者還質疑，卡塔爾世界盃開幕了，現場球迷都不戴口罩，也沒聽說要核酸證明，“難道他們和我們生活的不是一個星球？”

『十問』問的都是常識性的東西，在中國網絡引發轟動，紛紛評論，但很快『十問』就被刪除了。

一位網友不滿地表示，十問的態度相當溫和感覺不到任何激烈的情緒和尖刻的語氣，更加談不上挑釁，即便這樣，文章竟然連同賬號一起消失了，“我驚呆了，已經敏感緊張到這個地步了？全國公眾每天最最在意關注的話題，怎麼不允許討論了？

當局不回答，一位叫雷尼爾的網友在推上發出『十答』：1，這不是你該問的；2，這不是你該管的；3，這不是你該知道的；4，這不是你能理解的；5，你的思想是危險的；6，你是哪個單位的；7，你有什麼目的的？8，你是受到境外勢力驅使的。9，你是歪曲事實別有用心的。10，你是對抗人民對抗黨對抗偉大社會主義價值觀，你是終將失敗的。