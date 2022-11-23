卡塔爾世界盃觀眾不戴口罩 中國人越對比越憤懣

中國-新冠病毒

世界已與病毒並存，電視上轉播的卡塔爾世界盃足球賽觀眾不戴口罩的畫面，讓熱愛國際足球大賽、但是至今還受苛刻的清零政策限制的中國人憤怒不已。

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法新社援引一段廣東居民的博文說：這個世界上“一些人在現場觀看世界盃賽無需戴口罩，而另一些人被封鎖在自己家中已經數月”。

他繼續在微博寫道：“是誰盜走了我的生活？我不會告訴你!”

中國在2019年年底發現新冠疫情，現在是全球最後一個試圖通過封城或者封鎖小區以及迫使數千萬人做核酸的辦法來阻止新冠病毒的傳播。

其實，中國這個周三確診病例為29157例，這個數字之低與其他國家無法相比，但已接近中國4月份上海封城時期公布的最高紀錄。

根據野村綜合研究所，截至周二，超過四分之一的中國人以各種不同形式被隔離在家，與無數不戴口罩的自由人群慶祝2022年卡塔爾世界盃足球賽的畫面形成強烈對比。

一名家居山西的網友在微博寫道：“世界盃讓大部分中國人看到了國外正在發生的現實，從而為自己國家的經濟和青年人的命運感到擔憂。”

一封題為『十問』、質疑中國是否與卡塔爾生活在“同一個星球”的公開信周二在微博公布後引起強烈反響，但很快受到審查並被刪除。

2022年世界盃足球賽在中國國家電視台、俗稱央視直播，這與那個每天向中國人灌輸新冠疫情在外國尤其在美國造成無數人死亡的恐怖信息的電視平台是一家電視台。

前面提到的『十問』質疑，“非洲的尼日利亞防疫防疫工作成效顯著，我們不去對標和自己國情差不多的印度，不去學習尼日利亞，整天統計美國的數字，這樣對我們防疫有什麼意義？”

法新社報道說，中國人越來越難以忍受隔離，致使近日以來在多處爆發了遊行示威。

星期三，在位於河南的總裝蘋果手機的富士康工廠爆發了群體反抗行動，一些要求取消限制的工人與身裹白衣安全服的人員以及防爆警察爆發了衝突。