天安門廣場氣氛肅殺 專家指中國深陷清零陷阱

中國-新冠病毒

北京新一輪的封鎖幾乎讓全城處於停滯狀態，一張天安門廣場被柵欄圍起來的照片在全世界瘋傳，廣場上除了安全人員，給人一種世紀末的感覺，整個北京城陷入一片死寂。

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法新社23日發自北京的報道說，面對新一波的管制措施，北京人“受夠了!” 誰也沒想到，管制會越來越嚴厲。11月18日，北京市政府宣布在某些街區關閉“非必要商店”，然後宣布關閉所有學校至少一星期，星期天，當局要求企業和機關讓95%的職工留在家工作，11月24號開始，所有博物館和公園關閉。而且，從同日起，所有公共交通乘客必須提供48小時核酸檢測證明而不是此前的72小時。已經兩周了，大部分大企業以及商業中心要求所有顧客必須提供24小時之內的核檢測證明。

這還不算，已經有幾十萬甚至數百萬北京人被隔離在家中。一位在辦公室工作的北京女孩對法新社說：“我受夠了，受夠了管制，街上沒有一個人”。一名長居北京的法國女子周一在男朋友家過夜後，被困住不能出樓，理由？樓里有人被發現陽性，整個大樓隔離五天。這位女士擔心五天過後還會繼續延長隔離。

這個不叫隔離或者不叫封城的封城遠遠不是北京市獨有的情況，從這個周四起，所有進入上海的外地人本地人外國人五天之內沒有權利進入公共場所。周三，鄭州八個小區宣布，25日起連續五日進行全員檢測，23日，位於鄭州的富士康集團爆發了大規模抗爭。瀋陽市同日宣布，24日起，將在九個小區進行大規模檢測，持續到28日。所有出行將受到嚴格限制。事實上，廣州和重慶幾周前已實施了嚴厲的封城措施。

法新社報道說。中國有些地方持續封鎖，但從未對外宣布，比如內蒙古 、西藏和新疆，這些自治區的城市有的已經被封鎖了好幾個月。

法國世界報報道說，不要對不戴口罩出現在G20的中國國家主席習近平抱任何幻想，中國的清零政策陷入死胡同，我們沒有注意到中國內部的防疫措施有絲毫的放鬆。中國副總理孫春蘭21日視察重慶時命令“採取立即的、果斷的、決定性措施打斷傳染鏈”。

11月11日，中國國務院曾公布20條措施，強調優化防疫，放鬆嚴控政策，不再進行大規模的普篩等等。石家莊市認為領會了中央政策，上周末決定，進入公共場所不再要求核酸證明，一些中國人以為看到了清零政策的盡頭。但是，長期被灌輸病毒會致死的宣傳的石家莊居民反而很害怕，星期一，他們使用各種名義請假，或者不去單位工作，或者不讓孩子去上學，然而，石家莊的“放鬆”並沒有持續幾天，現在，石家莊居民又被要求重新進行全員檢測。

一名在北京的法國科學家認為，中國掉入了清零陷阱。疫情早期曾起過一定作用的清零和隔離措施，在奧米克戎變異進入後完全喪失了作用。這種傳染率極高、致死率極低的病毒是無法清零的，在西方和世界上大部分國家，由於普遍接種，社會全面放開，在中國，一方面要遵守來自北京的清零政策，另一方面，由於沒有有效的疫苗以及人們害怕接種，也迫使地方當局不敢放開。

報道指出，在中國，疫苗被視為是一種危險，一開始，接種僅僅限制在18-59的人群之間，目前大約只有70%的60歲以上的人打過三針，年齡越高，接種的比例越低。

紐約時報23日的報道評論說，中國的許多人對新冠病毒談虎色變，因為政府龐大的宣傳機器在整個疫情期間一直在向人們灌輸對這種病毒的恐懼，對其他國家的大量死亡和許多“新冠長期癥狀”患者進行聳人聽聞的報道。

香港病毒專家金冬雁對德國之聲表示，中國目前流行的病毒致死率比季節性流感還要低，很多人其實不需要治療，他們需要的是心理治療。病毒不殺人，重要的是防止“恐懼殺人”。

中國當局似乎也很悲觀，他們剛剛下令，要求許多城市加速增建包含10%重症病房的醫院，這意味着清零政策遠遠沒有結束之日。