鄭州富士康抗議對峙 鴻海強調津貼按約發放、持續與員工溝通說明

中國/社會

富士康河南鄭州廠區23日傳出發生員工抗議及警民對峙暴力事件。有抗爭勞工持棍棒砸毀蘋果供應商富士康廠區內的監視器，及抗議者與“大白”對峙衝突的視頻出現。鴻海在當天傍晚發出三點聲明，包括對於暴力行為，公司會持續跟員工以及政府做好溝通，避免類似事件再次發生等。

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路透社引述網絡上傳的視頻報導，鄭州富士康廠區爆發抗爭，數以百計吶喊“付我們工資”的員工，被身穿防護衣且手持警棍的“大白”包圍。原先上傳至“快手直播”的影音已悉數被下架，但推特等網站仍出現爆發抗爭的記錄畫面。

根據部分視頻內容和上傳資料，部分員工抗爭主要原因在於工作津貼認知差異、新進員工與曾確診者混住產生疑慮等因素。報道還稱有幾名工人受傷，防暴警察趕到現場恢復秩序。

富士康母公司鴻海集團傍晚發三點聲明，指昨晚起鄭州園區部分新進員工，對工作津貼認知疑慮提出訴求，公司強調對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關員工溝通說明。

鴻海聲明稱，網傳近期鄭州園區宿舍安排新進員工與曾確診的員工混住，並無此事；同時強調對於暴力行為，公司會持續跟員工以及當地政府做好溝通，避免類似事件再次發生。

一位熟悉鄭州情況的消息人士說，該廠的生產沒有受到工人騷亂的影響，產量仍然“正常”。路透社此前曾報導，富士康的目標是在11月下旬前恢復鄭州iPhone工廠的全面生產。

雖然最近的抗爭給這個目標增加了“不確定性”，但該消息人士稱，公司仍在努力實現這個目標，並補充說“只有一部分新招聘的員工參加了騷亂活動”。

第二位熟悉此事的消息人士說，富士康不太可能達到目標，他指出騷亂引發的干擾，尤其影響到為彌補勞動力缺口而招聘的新員工。“最初，我們想看看新招聘的員工是否能在11月底前上線。但由於騷亂，可以肯定的是，我們無法在月底前恢復正常生產。”

富士康鄭州廠區是全球最主要的蘋果手機生產基地之一，但在10月暴發疫情後防疫亂象不斷，10月底還發生引爆輿論關注的員工徒步“逃難式”返鄉。富士康在員工大規模離開後提高薪資水平，並提供獎金以吸引和留住員工，地方政府也大力支持。

財聯社周三晚報道稱，鄭州富士康對於選擇離職返鄉的新進員工給予1萬元費用，含薪資、隔離費、誤工費、車費等各類補貼。掃離職碼辦理離職登記後上車前先支付8000元，返鄉登車掃乘車碼後4小時內再支付2000元。