中國新冠病毒感染病例創新高

中國/防疫

中國政府本月11日公布優化防疫20條措施後，本土疫情越發嚴重，至23日，單日新增病例突破3萬大關，多地防控迅速升級。

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24日（星期四）披露的信息顯示：中國新冠病毒單日感染病例創下新高，衛生當局正在進一步加強嚴格的封鎖、大規模的檢測和旅行限制等措施來阻止病毒傳播。

根據中國衛生部披露的數字，至23日星期三，中國本土新增病例3萬1444例，其中2萬7517例為無癥狀感染者。法新社注意到：此一數字高於今年4月中旬記錄的2萬9317例本土感染病例，當時，全球第三大人口城市-上海處於封城狀態，當地居民陷入較大困境，難以購買所需食品以及獲得醫療服務。

新冠疫情爆發以來，中國始終堅持嚴格的清零政策，至今，這個擁有14億人口的大國已成為全球唯一一個仍在努力遏制病毒傳播的主要經濟體，一旦發現感染病竈，便關閉整座城市，並對可疑人員或接觸者進行嚴格的隔離。

近天來，首都北京感染病例增多，出現了疫情爆發以來從未有過的局面。數十座居民住宅樓實施封鎖，各大企業則實施遠程辦公方式。

法新社報道指出：出於受到隔離的擔心，學校、餐館和店鋪再次關閉。目前北京大部分民眾已對相關措施感到厭倦，而這些措施往往不夠明確清晰，並不斷變化，持續的時間也從未提前宣布。

北京市府星期三宣布，該市2200萬居民中，出現1500例新增陽性病例，其中絕大多數為無癥狀感染者。這是疫情以來從未出現過的現象，不過，根據國際標準，此一感染數字實在微不足道。