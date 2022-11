中國新冠病毒感染病例創新高

En Chine, après le XXe Congrès, la lutte contre le virus continue. Selon la banque Nomura, 207 millions de Chinois continuent de subir des mesures de confinement à des degrés divers. Et la censure comme la propagande ont de plus en plus de mal à étouffer la contestation de la politique Zéro Covid. 中國

REUTERS - THOMAS PETER