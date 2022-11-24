台灣地方選舉充滿”看不見“的硝煙

台灣/九合一

台灣總統蔡英文周四將本周末的地方選舉視為對她領導權的公投，稱投票給她所在政黨的候選人就是投票給她，她承諾“照顧好”台灣，並確保與中國和平。台灣反對黨有人則提督選口號稱，”投票民進黨，青年上戰場。“國民黨籍前總統馬英九今天催票說，投票支持民進黨可能帶來戰爭，支持國民黨將確保和平。

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據路透社今天報道稱，台灣總統蔡英文將九合一地方選舉視為對她領導權的公投。蔡英文的第二個任期將於2024年屆滿，因任期限制無法連任總統。

蔡英文在一則視頻信息中說，投票給民進黨（DPP）候選人就相當於是投票給她。她說：“如果你還沒有決定投哪個市縣長候選人，那麼我請你把這一票投給我，投給我推薦的候選人。”蔡英文說，“感謝你上次選擇蔡英文，我相信我能照顧好台灣。”蔡英文稱， “對於台灣在國際上站穩腳跟，我非常認真負責，致力於維護台海兩岸的和平與穩定。”

路透社說，台灣這次選舉是在中國共產黨第 20 次全國代表大會結束一個月後舉行的，習近平獲得了前所未有的中共第三個總書記任期。台灣總統蔡英文在她的促票活動中一再對此強調。

8月，中國在台灣附近進行了軍事演習，以表達對時任美國眾議院議長南希·佩洛西訪問台北的憤怒。

台灣的主要反對黨國民黨 (KMT) 傳統上傾向於與中國保持密切聯繫，並在 2018 年的最後一次地方選舉中擊敗了民進黨，國民黨表示也致力於保護台灣的民主和自由。但國民黨批評民進黨與中國過度對抗。

仍然是國民黨高級成員的台灣前總統馬英九今天周四在他的 Facebook 頁面上寫道，投票支持民進黨可能帶來戰爭，支持國民黨將確保和平。馬英九乾脆說，應“選擇和平，拒絕戰爭！”

路透社說，蔡英文多次提出在平等和尊重的基礎上與北京對話，但遭到拒絕。