學者吳國光認為習家軍全面掌權也會快速分化

中共二十大之後

中共二十大後，習家軍全面掌權已是不爭的事實。美國斯坦福大學中國經濟與制度研究中心高級研究員吳國光據此分析，習家軍將快速分化並形成新的黨內派系。

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根據中央社報道，吳國光出席台灣清華大學當代中國研究中心的線上座談會主講時指出，習家軍是與習近平在生活當中各種不同關聯者組成的隊伍，包含來自紅二代的家庭關聯、陝西下鄉、福建、浙江、上海等舊部。習家軍的隊伍十分壯大，但一個壯大的隊伍將會分化。

吳國光認為，隨着習近平把江澤民和胡錦濤的派系，基本上從政壇趕盡殺絕和徹底邊緣化後，習家軍內部會出現高度分化、看到彭麗媛的影響力不斷擴展，陳希的影響力也相當明顯，李強進入國務院後，也會組建一批能夠幫他做事的人馬。

吳國光以未來的國務院為例分析，李強來自浙江，何立峰來自福建，丁薛祥來自上海，三人互不相干，各自有對習的單獨管道與連續，也各有自身的隊伍與人馬。

習家軍的分化是中共總書記習近平所願意看到的分化，因為他需要內部互相有所制衡，習近平不會願意看到國務院都是李強的人馬，他想維持最終裁判者，讓他們互相監督，向他報告。

吳國光判斷，未來五年，中國高層會加快年輕化，習家軍各派會爭相拉拔自己的人馬，習之下的新的派系會迅速崛起。