富士康在台灣道歉 大陸傳抗議者永不被“大企”錄用

中國/富士康/急招複員軍人/示威

在中國鄭州開廠掙錢的台灣企業富士康，今天在台北對中國鄭州工廠發生的抗議事件道歉。該抗議事件曾引發激烈的警民對峙。富士康稱因為電腦信息失誤引發不滿抗議。消息傳中國當局對在富士康抗議生氣，下令各企永不錄用示威者。

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據法新社今天報道稱，台灣富士康今天周四就位於中國中部的鄭州生產iPhone的富士康工廠的工資問題道歉，該富士康工廠正處於嚴格的清零疫情措施之下，並爆發了暴力抗議活動。

據富士康在台北的總部道歉說，"我們的團隊調查了事件，發現出現一個技術錯誤。" 該份聲明說，"我們對計算機系統的輸入錯誤表示歉意，並保證實際工資賠償額與商定的相同。"

富士康近期成為媒體報道聚焦。因該工廠多次傳出疫情，並陷入清零禁封，成千上萬工人多次連夜逃離工廠四散震動社會。富士康在當地當局幫助下，緊鑼密鼓四處招聘工人，包括動員退伍軍人，趕工生產蘋果新型手機。富士康對剛剛發生的抗議示威，採取履行合約，並加付賠償工資。

據自由時報今天報道稱，蘋果（Apple）主要供應商富士康的鄭州廠，已選擇對新招聘員工支付 1 萬元人民幣，平息工人與警方的衝突。有員工在推特爆料，這些參與抗議的離職者，將遭中國政府列入黑名單，所有大型電子企業永不錄用，恐面臨“無工可打”的窘境。

該報道引述《金融時報》消息，富士康管理層於周三晚上向工人提出了支付計畫，懇請員工返回宿舍，有助平息緊張局勢。這筆款項旨在支付工人的隔離費、交通費等，那些接受這筆款項的人將在遞交辭呈時收到 8000 人民幣，並在上車回家後收到剩餘的 2000 人民幣。

富士康今日也聲明，我們的團隊一直在調查此事，發現在入職過程中出現了技術性錯誤。對於電腦系統的輸入錯誤，我們深表歉意，並保證實際薪酬一定和官方招聘海報一致。

消息稱，中國媒體對富士康的衝突事件進行了審查，當地社交媒體平台刪除相關照片和影片。不過，許多中國網友翻牆將相關訊息上傳到推特，還爆料鬧事離職者有可能成為黑名單，難以進入所有大型電子企業，面臨永不錄用、無工可打的情況。

自由時報稱，對此，推特網友認為，“秋後算帳，就這點本事”、“笑死、各家廠都招不到人，還搞所謂黑名單”、“無工可打，就是不安定因素了，麻煩的還是政府”、“我還不相信會去非洲招人來，人家那邊脾氣可不會更好”。