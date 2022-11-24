歐盟理事會主席欲訪中國 何為主題雙方均未說

中國/歐盟/歐盟理事會主席訪華

歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾今天宣布，他將於12月1日前往北京，與中國國家主席習近平會面，討論全球挑戰以及共同關心的問題。歐盟尋求制定對華關係新立場之際，米歇爾訪華引發關注。

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歐盟理事會主席查爾斯-米歇爾今天在推特上預告將於12月1日前往中國與習近平舉行會談。法新社稱，這次訪華的背景，讓人聯想歐洲正在激烈討論如何對中國進行定位，並在華盛頓和北京之間日益緊張的關係中找到自己的路線。

據法新社分析，查爾斯-米歇爾一方面要對付像德國這樣在中國有重要經濟利益的國家，另一方面還要對付像立陶宛這樣的其他成員國，立陶宛等國因與被中國視為中國領土一部分的台灣建立合作聯繫而引起北京的憤怒。

據歐洲理事會在一份聲明中說："在緊張的地緣政治和經濟環境下，這次訪問是歐盟和中國進行對話的一個及時機會。

此前11月12日在金邊，在習近平會見美國總統拜登的G20峰會前幾天，查爾斯-米歇爾曾呼籲北京說服俄羅斯在烏克蘭尊重國際法。米歇爾當時告訴法新社說，“我們鼓勵中國當局使用他們所擁有的一切手段來說服俄羅斯尊重國際公認的邊界，尊重烏克蘭的主權。”

然而，本月，在一個說明布魯塞爾和北京之間緊張關係的事件中，據幾位歐洲外交官說，查爾斯-米歇爾原定在上海一個貿易展覽會開幕式上發表的演講被取消，因為中國當局想對部分內容進行審查。有消息說，米歇爾在講話中有引起中國不高興的內容。一位外交官說，中國當局希望審查演講中所有關於烏克蘭戰爭的內容。這在中國是一個敏感話題，中國官方聲稱是中立的，但仍然是俄羅斯的一個主要戰略盟友。

自從因指控中國新疆地區侵犯人權而對雙方實施制裁以來，中國和歐盟的關係已經惡化。

根據2019年通過的定位說法，歐盟認為中國是 "夥伴、經濟競爭者和體制對手"。

法新社說，中歐貿易關係仍然強勁，尤其是德國。德國總理奧拉夫-朔爾茨是10月底新冠病毒疫情大流行開始以來第一位訪問中國的七國集團領導人。

據該報道，北京沒有立即對宣布查爾斯-米歇爾下周訪華的消息發表評論。中國外交部一位女發言人回應提問時僅說，"中國將在適當的時候提供信息。"