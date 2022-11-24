歐盟理事會主席米歇爾將訪北京 烏克蘭戰爭及台灣為重點議題

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歐洲理事會主席米歇爾周四宣布，他將於12月1日赴北京與中國國家主席習近平舉行會談。法新社稱，目前歐盟正在尋求這個俄羅斯"盟友"的支持以確保結束烏克蘭戰爭。歐洲官員表示，此行重點議題包括俄羅斯入侵烏克蘭對世界構成的威脅，以及中國對台灣的威脅。

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法新社援引歐洲消息人士稱，代表歐盟各國領導人的歐盟理事會（European Council）主席米歇爾幾個月來一直嘗試安排與習近平會談，上周20國集團峰會終於確定日期。

米歇爾周四推文宣布訪問行程時表示："我們將討論全球挑戰，以及攸關共同利益的主題。"

一位沒有透露姓名的歐盟官員表示，歐盟領導人授權米歇爾與中國領導人進行會談。除習近平外，歐洲理事會主席米歇爾還將會見中國總理李克強和人大委員長吳邦國。

雙方討論的議題包括：由俄羅斯發起的烏克蘭戰爭以及圍繞台灣的緊張局勢。

上述官員表示，對歐洲而言，至關重要的是，中國不向俄羅斯提供武器以及中國不幫助莫斯科規避西方的經濟制裁。他表示， “關鍵在於，規則是國際秩序的基礎"，他說， "我們希望向中國傳達的是，我們需要一個讓聯合國處於中心的世界，而俄羅斯的侵略、台灣可能發生衝突都是真正的危險。"

關於經濟方面，這名官員表示，米歇爾將試圖尋求減少歐盟對中國的貿易逆差，他表示，歐盟每天對中國的貿易逆差達到7億歐元，官員表示， “這個貿易逆差是巨大的，必須找到一種方法來重新平衡貿易”。

法新社稱，在中美關係日趨緊張之際，米歇爾此次中國之行也面臨歐洲內部面對中國持何種立場發生分歧。米歇爾一方面要考慮在中國擁有重要經濟利益的德國這樣的國家，另一方面也要顧及立陶宛等其他成員國，立陶宛因與台灣建立聯繫而激怒了北京。

另據中央社援引英國《金融時報》報導，米歇爾在20國峰會上表明，歐盟與中國的關係需要"再平衡"，但"互相傾聽、彼此更了解都相當重要"。他在10月歐盟領導人會議後曾說，人權、氣候變遷、經濟關係和全球衛生議題都可能是與中國會談的主題。

報導也提到，這次米歇爾出訪中國，極有可能強調"歐洲各國針對如何與中國合作的意見存在分歧"。米歇爾和習近平4月曾透過視訊通話，此行將是2018年以來，歐洲理事會主席首度和中國國家主席見面。

近年來，由於中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭、對台灣態度強硬、鎮壓香港民主，與西方國家的關係日趨緊張。米歇爾這次就是在這樣敏感的背景下，帶着10月份與歐洲各國領導人討論結果赴會。

歐盟外交政策負責人博雷利17日曾說，歐盟應該將中國視為競爭者多一點，並減少對中國經濟的依賴，22日卻說，歐盟不會跟隨美國對中政策，強調"美國是我們最重要盟友，但在某些情況下，我們對中國的立場或作為未必相同"。