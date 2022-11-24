美國沙特關係緊張 中國向阿拉伯國家迅速靠近

中國-阿拉伯國家峰會

資料照片：2018年7月10日，科威特的執政埃米爾謝赫-薩巴赫-艾哈邁德-薩巴赫和中國國家主席習近平在北京出席中國-阿拉伯國家合作論壇第八屆部長級會議的開幕會議。首屆中國-阿拉伯國家峰會將於2022年12月初召開。

中國與阿拉伯國家首屆峰會將於12月初開幕，中國駐迪拜領事館宣布這一消息時稱，此峰會旨在“強化”中國與阿拉伯國家的關係。

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中國宣布與阿拉伯國家召開峰會引起關注。近年來，北京採取各種方式，特別是在經濟領域強化了與阿拉伯國家、尤其是與能源富有的海灣國家的關係。然而，海灣國家同樣也是中國的強大對頭---美國的戰略合作夥伴國。

位於阿拉伯聯合酋長國第一大城市迪拜的中國領事館宣布，第一屆中國暨阿拉伯國家峰會將於12月初召開。中領館星期二在其官方網站補充說，“這是一個重大事件，也是強化中阿雙邊關係邁出的重要一步。”

中國領事館稱，阿拉伯國家與中國的關係“已進入快速發展階段。”

與此同時，與中東地區淵源深厚的美國，卻與該地區最重要的合作夥伴沙特阿拉伯關係緊張，主要原因有兩點：一個是美國指責沙特王國嚴重違反人權；另一個是利雅得拒絕增產石油以限制油價飛漲。

十月底， 沙特外交大臣費薩爾宣布，中國國家主席習近平將於近期訪問沙特，沙特是全球第一大石油輸出國。中國外長王毅10月27日稱，中國將沙特置於“外交全局的優先位置”。

今年一月份，中國接待了來訪的海灣國家多個外長，中國是全球第一大原油進口國。

星期一，卡塔爾宣布，與中國達成一項為期27年的液化天然氣(LNG)供應協議，卡塔爾稱這是在烏克蘭戰爭引發的全球能源危機中，該國所簽訂的有史以來 "最長的合同期限"。這個海灣酋長國稱，它還沒有與歐盟達成類似的協議。

2014年，中國國家主席習近平承諾，到2023年，中國將與海灣國家的貿易額增加一倍以上。