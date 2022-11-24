習近平講話拜登專註傾聽不時低頭記錄？

中美關係 拜習會

2022年11月14日，美國總統拜登與中國國家主席習近平在印度尼西亞巴厘島舉行的20國集團領導人峰會期間會面時握手。

G20峰會結束好幾天了，官媒還在回顧習近平出席峰會的“高光時刻”，機會難得，『人民日報』還有點沉醉在習拜會的“花絮”中。

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人民日報11月21日在題為“習近平主席的G20時間 行大道的中國”一文稱， “習近平主席此行已成為二十國集團領導人第十七次峰會的焦點，世界各國領導人爭相與這位世界第二大經濟體領導人面對面溝通交談。”

的確，習主席自中國武漢爆發疫情後差不多三年閉門不出，好不容易出了國門，自然引起各方高度關注，希望與其交談再自然不過。

黨報報道重點突出習拜會，習出國之前，中國官媒對美國是一致的譴責語氣，但拜習會後，口徑突變。官媒不吝筆墨，從峰會開始的具體時間，到“兩國元首同時走進鏡頭”，事無巨細，關鍵是後面這一句，強調拜登小跑進場的畫面：

“拜登總統看到和習近平主席還有段距離，微笑着甩開臂膀跑了幾步，現場記者一片驚嘆。”

現場記者是為年近八十的拜登還能跑步入場驚嘆呢？還是要顯出拜登有點逢迎“偉大領袖”的意思？

一些讀者指出，美國領袖喜歡跑步，顯示健康、有朝氣，小跑上講壇，小跑驅前跟同行握手，禮貌有加。何況，拜登是親歷冷戰的老牌政治家，“先禮後兵”，什麼沒見過。

人民日報繼續描述花絮：“兩國元首不時輕聲交談。現場快門聲響成一片”，拜登回憶往事：“我是副總統您是副主席的時候，我們曾經相處很長一段時間。我們多年來都有非常好的對話。”寫得真像是一對老朋友!

黨媒轉而步步高：

“習近平主席一席話，言簡意賅：“我們上次見面是2017年的達沃斯論壇，5年多了。”

“習近平主席感言：‘我們可以說，有得有失，也就是有經驗有教訓。歷史是最好的教科書，我們就是以史為鑒、面向未來’。”

最有趣的下面一句，引起網友不少諷刺：

“拜登總統專註傾聽，不時低頭記錄。”

有網友問：“拜登真是個好學生，聽一句，記一句，下來要寫一個學習心得呢”。另一位寫道：“我倒覺得，拜登不算好學生，因為低頭記筆記，耽誤領會重要講話精髓……當今科技發達，找個手機就能錄音，何必記筆記，而且還低頭呢。”

還有網友寫道：“拜登雖不是好學生，卻是正統博士，深知怠慢中國皇帝的後果，恐將重蹈覆轍。不如入鄉隨俗假做朝鮮大臣記筆記學習之狀，讓龍顏大悅，節省來之不易的美國納稅人的錢。”

官媒繼續：“習近平主席語重心長地說：“作為中美兩個大國的領導人，我們能起到一個把舵定向的作用，應該為兩國關係發展找到正確方向，而且推動中美關係向上提升。”習主席在這裡被人民日報描繪成一位溫和且老成的教師爺了，完全是在“諄諄教導”拜登要搞好美中關係，而且，黨報更進一步，在台灣問題上“習近平主席語氣嚴肅地給出定位……”

“寥寥數語，方向已然明確，就是要找到正確相處之道，“不偏航、不失速，更不能相撞”。這一想法得到了拜登總統積極回應。“

怪不得央視新聞的微博視頻稱，“習近平主席為中美關係發展指明了一個方向和一條軌道。”原來是這樣的意思。雖然習主席 在異國他鄉訪問，卻有點“萬國來朝”的意思，連拜登都如此“專註傾聽”，而且拜習會似乎很積極，中國人民的老朋友基辛格稱讚這次會晤是“架橋”：“至少大門 已經打開”，滿樂觀的。

習近平在G20做了兩場講話，人民日報稱，“兩場講話，‘零時差’直抵全球。”“習近平主席的發言，蘊含著強烈問題導向，昭示了凝聚共識的願景期許。”

不太高光的時刻隻字不提

文章還提到，“習近平主席夫人彭麗媛的文化外交，潤物無聲”，無非說的是領導人配偶的一些活動，但官媒專門開列標題強調，可見彭麗媛的權勢越來越大。

人民日報隻字不提，G20還發生了讓習近平不高興的事。加拿大總理特魯多利用開會空隙，直接找到習近平，針對中國對加拿大的“干預”，提出嚴重關切，同時提及俄羅斯侵烏戰爭，加拿大總理辦公室隨後向記者簡要通報，習近平第二天見了特魯多很不高興，習近平情緒明顯有些激動，他對特魯多說，他不該把私下談話泄漏給媒體，“這不合適啊”，“而且我們也不是那樣進行的。”翻譯完這句話，習近平又說：“如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。”未等翻譯說完，習接著說：“否則，這個結果就不好說了。”

特魯多解釋，“在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話……”。習近平轉身說了句“創造條件，創造條件”走了，還留下一個餘音“太天真!” 國際輿論評論習近平的做法失態，加拿大媒體更是批評習近平像教師爺教訓學生，有評論甚至指，中加關係進入冰川時代。

中國一號領導人的發言，尤其在國際場合的說話都是管控的，習近平那天的表現，讓外界看到了這位神秘的中國領導人的另外一面。

習近平訓斥特魯多的畫面瘋傳全球，習被指失態。中國方面隨即啟動審查機制，不但刪除影片，連帶有特魯多、創造條件，乃至於中國網友對特魯多的暱稱“小土豆”、Potato等詞的網文也被刪除。

這件事不提也罷，黨媒卻點到了讓西方領導人長長地出了一口氣的G20聲明：“16日下午，巴厘島峰會宣言出爐，令很多人深感意外和驚喜。”

G20聲明讓西方也感到意外和驚喜，驚喜什麼，就是領導人通過這份閉幕宣言，“以最強烈措辭”譴責俄羅斯侵烏，並要求其無條件從被占烏克蘭領土上撤軍。這份聲明有些措辭當然也留有餘地，比如使用了“大多數成員強烈譴責烏克蘭的戰爭”，再比如“對局勢和制裁有其他看法和不同評估。”

中國曾經在聯合國安理會譴責俄羅斯侵烏決議案上棄權，這次G20峰會，中國沒有進一步表明立場，在西方看來，取得上述成果頗為難得。德國總理朔爾茨認為g20聲明用非常明確的語言譴責俄羅斯侵烏，非常好。

而G20研究組織創始人、政治學教授約翰.柯頓則認為點明俄羅斯實施的是秦略行為的這份宣言取得了“重大突破”，“這意味着，俄羅斯對G20所說所做，失去了任何否決權；還意味着中國已經拋棄了俄羅斯，不僅不再有什麼不設上限的友誼，而且根本就沒有友誼。”

G20峰會閉幕後，中國官方媒體新華社發布稿件，提到“峰會通過了《二十國集團領導人巴厘島峰會宣言》”，但未提及宣言中的任何內容。

人民日報“習近平主席的G20時間 行大道的中國”發表一天後，新華社發表了“明時代之大勢，行天下之大道”，題目近似，說的也是同一件事，但省掉了諸如習近平講話拜登傾聽且低頭做記錄之類的“花絮”，難道新華社也覺得人民日報吹得有點過分了？