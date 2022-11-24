英國政府下令敏感建築停用中企制監控鏡頭

英國/中國/安全

英國政府周四(11月24日）以安全風險為由下令，禁止在政府敏感建築中安裝與中國製造的監控攝像頭。

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法新社報道，英國政府這一決定是出於安全原因，對中國及其公司表現出更強硬立場的背景下宣布的。 上周，英國政府命令一家英資公司出售其在英國領先的半導體製造商的股份。

據公民自由組織 Big Brother Watch 稱，大多數英國公共機構使用中國公司海康威視或大華製造的閉路電視攝像機。

今年7月，67名國會議員和上院議員敦促倫敦禁止銷售和使用這兩家公司生產的監控設備，據稱其中一些設備"協助"侵犯新疆維吾爾族少數民族的人權。

英國政府的新命令並未徹底封殺兩家公司，但針對依中國法律必須與北京安全單位分享情報的企業，英國政府不鼓勵在境內使用其製造的"視頻監控系統"。

領據包括路透社在內的英國媒體稱，內閣辦公室部長陶敦（Oliver Dowden）24日以書面聲明方式告訴國會，審查關於在政府部門安裝視覺監控系統、目前及未來可能的安全風險後，政府作出這一決定，即要求轄下部門禁止在敏感地點安裝由中國公司製造的監控鏡頭。

陶敦稱："審查得出的結論是，鑒於對英國的威脅，以及這些系統的能力和互通性日益提高，（我們）需要額外的控制（措施）"，"因此已指示各部門停止把這樣的設備配置到敏感地點，這些設備是由受中國國家情報法約束的公司生產"。

在這一消息宣布前，英國國防基礎設施組織（Defence Infrastructure Organisation）的安全服務小組（Security Services Group）稱，在中國的公司必須遵守中國國家情報法，這項法律要求企業與北京的情報部門合作，因此不應再使用它們。