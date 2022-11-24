華日：中國在巴基斯坦投資百億 但務工人員卻頻頻遇襲

今年4月，一位有兩個孩子的巴基斯坦母親在卡拉奇大學(Karachi University)中國語言文化學院門外自爆，一輛小巴被燒成灰燼，三名中國教師和一名巴基斯坦司機喪生。華爾街日報今天報道稱，針對在亞洲和非洲工作的中國公民的攻擊事件越來越多，上述襲擊正是其中之一。此次事件表明，中國在向發展中國家投入資金以擴大其影響力的過程中面臨日益加大的挑戰。

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據華爾街日報署名Saeed Shah / Chun Han Wong今天報道稱，中國政府的“一帶一路”投資戰略在其試圖擴大影響力的發展中國家遇阻。今年4月，一名自殺式炸彈襲擊者在卡拉奇殺害了三名中國老師。俾路支解放軍(Baloch Liberation Army)聲稱對該襲擊事件負責。俾路支解放軍是巴基斯坦最西端俾路支省一個襲擊致死人數最多的分離主義組織。

據該報道，俾路支解放軍是世俗反叛武裝組織，他們說俾路支省的自然資源正在被巴基斯坦其他省份開採，他們經常把巴基斯坦軍方視為攻擊對象。巴基斯坦塔利班的聖戰分子也曾襲擊過當地的中國公民。巴基斯坦的許多叛亂分子認為北京方面正在與他們對抗的巴基斯坦政府攜手合作。據俾路支解放軍在卡拉奇大學襲擊事件發生後發布的一段視頻中警告說，“習主席，你還有時間退出。”

去年，在巴基斯坦北部，武裝分子駕駛一輛裝滿炸藥的汽車撞向一輛載有中國建築工人的通勤巴士，當時這些工人正被送往一個大壩工地，他們在那裡建造大壩。遭遇襲擊後，這輛巴士滾落山坡被炸毀，九名中國人和四名巴基斯坦人喪生。本月，巴基斯坦政府表示，兩名屬於巴基斯坦塔利班（一個與基地組織關係密切的組織）的男子參與了那次襲擊事件，被判處死刑。該組織尚未聲稱對該襲擊事件負責。

巴基斯坦安全官員說，巴基斯坦塔利班在2021年還試圖暗殺中國大使，在大使乘坐的汽車距離抵達下榻的酒店只有大約兩分鐘車程時，酒店發生了爆炸。

在卡拉奇，俾路支武裝分子襲擊了中國領事館和中國投資者擁有控股權益的證券交易所。

華爾街日報稱，本月，巴基斯坦總理謝里夫(Shehbaz Sharif)自4月上任以來首次訪華。習近平和謝里夫都對中巴夥伴關係作出承諾。據來自中國外交部的信息，習近平表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中巴關係，始終將巴基斯坦置於周邊外交的優先方向。習近平還對在巴中國人的安全問題表達關切。巴基斯坦官員稱，巴方告訴中方，可能進口裝甲車以提供保護，還將針對一些中國項目加強安保。

據該報道，在4月份卡拉奇大學門口的襲擊事件發生後，北京方面試圖將中國的私營安全承包商引入巴基斯坦。據巴基斯坦官員稱，伊斯蘭堡方面未予同意。巴基斯坦政府安排3萬名本國士兵保護中國人。

該報道說，中國是發展中國家最大的貸款國，主要通過中國領導人習近平的“一帶一路”基礎設施項目放款。中國一直努力將自己描繪成一個通過貸款提供幫助的善意的合作夥伴，力圖與西方大國畫清界限。然而，隨着其全球影響力不斷擴大，中國也要不斷應對在全球各地展示權力的後果，包括腐敗、當地怨恨情緒、政治不穩定和暴力事件。對於發展中國家來說，中國可能提供了快速建設大型基礎設施的最佳機會。

西方批評中國在追求不平等的貸款安排，使發展中國家陷入沉重的債務負擔，而未必能給當地經濟帶來預期的好處。不過，中國政府也面臨著重大風險，從違約到可能危及中國在借款國的人員和資產安全的政治動蕩等。

據該報道，在中國進行投資的幾個國家，中國企業和工人已經成為首選的攻擊目標。中國人被認為比大多數當地人更富有，在某些情況下，他們被認為從中國政府的投資所創造的經濟利益和就業機會中獲得了太多的好處。

該報道說，根據總部設在北京的中國對外承包工程商會的數據，2021年年底，中國在亞洲和非洲地區各類勞務人員分別為44.00萬人和9.35萬人。華盛頓智庫Oxus Society統計了2018年至2021年年中期間在中亞發生的約160起民間騷亂事件，在這些事件中，中國是關鍵問題。