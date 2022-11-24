萬潤南：台海局勢兇險 如何避免打仗

中美台

台海局勢是⽇前拜習會討論的核⼼，雙⽅各⾃畫出底線，習 稱這是中美關係的第⼀道紅線，⽽拜登則強調中國不能脅迫 台灣，反對任何單⽅⾯改變台海現狀的⾏為。⼆⼗⼤後，習 近平視察軍隊，提出“聚焦打仗”。如何看待台海形勢，四通 集團創始⼈、被當局視為六四事件“幕後⿊⼿”，曾任民主中國陣線主席，目前流亡法國 的萬潤南先生憂⼼忡忡地對本台表示，台海局勢已⾛到很兇險的地步。

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法⼴：兩岸形勢⾃從蔡英⽂擔任台灣中華⺠國總統以來處於 持續的緊張狀態，台北不再接受“九⼆共識”，北京則不斷出 動軍艦和戰機威脅對岸。兩岸的對峙在時任美國眾議院議⻓ 佩洛⻄⼋⽉訪台後更加嚴重，在你看來，兩岸爆發衝突的可 能性有多⼤？

萬潤南：我認為台海情勢很兇險。為什麼這樣說呢，如果我 們從台灣、中國⼤陸和美國三⽅⾯的態勢去看問題，我們就 會得出這樣的結論。⾸先，從北京⽅⾯來看，習近平完全不 顧經濟發展搞清零，倒⾏逆施，為的什麼？我們上次談了， 就是為了準備打仗。⼆⼗⼤結束後習近平視察軍隊，再次明 確要求軍隊聚焦打仗，習的邏輯是很清楚的。

習為什麼要打仗，⾸先他要實現他所謂的中華⺠族復興夢， 這個中華復興夢的核⼼環節就是兩岸統⼀，⽽實現兩岸統⼀ 在某種程度上似乎成為他的⼀種執念，這是確保他⻓期執政 的前提條件。各⽅分析也顯示，習要在⾃⼰任上完成“統⼀⼤ 業”，這個時間美⽅智庫分析是2035年，我感覺最⼤的可能是 2024年，也就是台灣⼤選年，同時也是美國⼤選年。

法⼴：為什麼是2024年？美國⼤選年對台海局勢的演變會產 ⽣多⼤的效應？

萬潤南：美國中期選舉剛剛結束，眾議院重回共和黨⼿中， 但是，這並不意味着美國對台政策會得到絲毫緩解，相反， 競選眾議院議⻓的共和黨議員⻨卡錫此前已經公開表示，他 擔任眾議院議⻓後，將率領代表團訪問台灣，這個時間很可 能就是明年⼀⽉。想想⼋⽉份時任眾議院議⻓的⺠主黨⼈佩 洛⻄訪台時引發的震撼，如果⻨卡錫明年成⾏，北京的反應 可想⽽知。⽽且，明年⼜是美國總統選舉的初選年，台灣議 題將會不斷被提起，可以說，2024將是⼀個很危險的年頭。

法⼴：習與拜在印尼巴厘島會談時，習⼀⽅⾯強硬強調台灣 是中美關係的第⼀道紅線，同時⼜強調地球很⼤，容得下美 中兩國等等；拜登⽅⾯則透露出⼀個很重要但也讓⼈費思的 信息，他說，他與習近平會談時，得出北京並沒有⽴即的⼊ 侵台灣的企圖，⽽且，他說這是習近平對他的承諾，但是這 個承諾點出了⼀個時間段的問題，即⽴即的和⻓遠的關係， 給⼈的感覺，這場戰爭不會⽴即爆發，但不排除早晚會來？

萬潤南：這是我想接下來談的⼀個問題。習意識到，與美國 的對決已經在所難免，⽆論從價值觀，從制度等問題來看， 中美愈來愈對⽴，習近平要向世界推銷中國模式，⽽美國要 削弱專制中國對全球的影響⼒。從中⻓期看，價值觀衝突， 制度對⽴，這是⼀個根本上不可調和的問題。拜登上台伊 始，組織⺠主國家對抗專制國家陣線，意圖也在此，⽽且明 確宣示，對⼿就是中俄，並且強調中國更危險。中美關係變 數很⼤，⼀個最關鍵的問題就是台灣，習近平要完成他的“統 ⼀⼤業”，要在他任上完成“解放台灣”，完成統⼀⼤業，美國 能容忍他這樣做嗎？拜登與習會談重申⼀個中國政策，這是 重申⼀貫的說法，但其核⼼就是反對任何⼀⽅單⽅⾯破壞現 狀，⼀旦現狀破壞，會出現什麼狀況呢？拜登上台後曾四次 提到，如果中國攻擊台灣，美國將不惜⽤武⼒捍衛台灣，不 少分析指出拜登不⼩⼼打破了在台海問題上的“模糊戰略” ， ⽩宮⽅⾯也不再⼀次⼀次出來“糾正”了。

法⼴：按照你的分析，既然習已意識到最後與美國對決勢在 必⾏，也就是意識到⼀旦台海戰爭爆發美國絕不會置之度 外，那麼，北京為打贏這⼀仗，做了哪些準備？

萬潤南：從中共⼆⼗⼤領導班⼦的布局看，習也完全是在朝 這個⽅向⾛，中共政治局清⼀⾊的習家軍，常委全是親信， 溫和派改⾰派全被剔除，可以說這是⼀個戰時內閣，完全⼀ 邊倒，不允許不同聲⾳的存在。從習的政策和決策看，可謂 通過全⽅位清零實⾏全⽅位控制，他要掌控⼀切，完全不給 社會留下空間。⼤搞清零防控，搞供銷社等等，習其實是在 考慮怎麼在戰時搞社會控制，搞戰時經濟。可以說習通過“清 零”⼿段實現了反對派清零，紅⼆代清零，經濟清零，⼤權在 握，打不打，何時打，他⼀個⼈說了算。

⽽且，習已經把“統⼀台灣”寫⼊了⼆⼗⼤修改後的黨章，習 要破釜沉⾈嗎？習的做法聰明嗎？這⾄少意味着，習給他⾃ ⼰，給全黨⼜套上了⼀道緊箍咒：⾮解放台灣不可，沒有後 退的餘地。這從另⼀⽅⾯也給美國和⻄⽅⼀個很⼤的運作的 餘地，既然你把⼀切都聚焦在台灣問題上，那我們就在台灣 問題上跟你⽃。

法⼴：拜習這場會談給⼈的感覺似乎還是要把話說在前⾯， 說在前⾯的⽬的是避免全球兩⼤強權發⽣衝突，為什麼你堅 持認為，台海局勢仍然⾮常兇險？⽽且發⽣衝突的可能性極 ⾼？

萬潤南：除了習近平在⼆⼗⼤把統⼀台灣寫⼊黨章，⼆⼗⼤ 後習⼜巡視軍隊，公開要求全軍聚焦準備打仗，這顯然不是 憑空威脅。這說明什麼？說明習有嚴重的不安全感，⽽這個 不安全感的核⼼就是美國，他知道，美國將是他向世界推銷 中國模式，尤其是統⼀台灣的最⼤障礙。

習為什麼要搞戰時內閣，⼀⽅⾯他確實預感到⼀場跟美國的 正⾯衝突將不可避免？另⼀⽅⾯，這也不光是習這麼想，美 國⽅⾯，包括美國軍⽅以及華盛頓的智庫，也有類似這樣的 表述，⽐如華盛頓就有⼗年內跟中共有⼀場決戰這樣的討 論，認為時不我待，未來十年是美國打敗中國的時間窗口期。美國⽇前公布的國家安全報告，以及美國⼀些智庫的分 析報告，都在朝着這個⽅向⾛。

另外⼀個很現實的情況是，美國與北京堅決對抗的全⺠意識 很⾼，美國⺠主黨與共和黨共識不多，但⼀致對抗中國的挑 戰則是兩黨罕⻅的共識，在如此背景下，美國國會將繼續推 動與台灣的關係，包括實地訪問，包括推動相關⽴法。

我們記得，今年⼋⽉美國眾議院議⻓佩洛⻄訪台時引爆的台 海危機，中⽅出動⼤軍，舉⾏持續數⽇的圍島實彈⼤規模演 習。現在眾議院落⼊共和黨⼿中，共和黨⼈已經聲明，執掌 眾議院後將會更加強化與台灣的關係，這預示着更多的更⾼ 層級的訪問，以及相關的⽴法⾏動。從這個意義上說，美國 也在“逼”北京在台灣問題上“冒進” ， “迫使”習近平打仗。

法⼴：恐怕問題的核⼼是，習近平要冒險“解放台灣”，為此 採取越來越⼤膽，越來越具挑釁性的動作。現在很清楚的 是，北京越是冒進，美國⾏政當局尤其是國會⽅⾯也越是不 肯退讓。烏克蘭戰爭俄羅斯嚴重受挫會不會讓北京⽅⾯吸取 ⼀些教訓？有分析認為，習近平如果真的要打仗，不等於⾃ 殺嗎？你覺得他有把握打這個仗嗎？

萬潤南：從某種意義上說習近平或許不想打仗，或者說害怕 打仗，但我認為，也就是我們剛才所提到的⽂明與專制的對 決，削弱專制⼒量，是美國的根本⽬標。⽽台灣問題恰恰是 中共的⼀個命⻔，是它的阿喀琉斯之踵，美國的做法很⾼ 明，⽽北京的姿態很⾼，不斷宣稱這是我們的底線，紅線， 第⼀紅線，你不能穿越如何如何，你越在乎的地⽅，實際上 就是你越脆弱的地⽅，⽽美國⼀定會在這個問題上做⽂章。 ⽽且已經做了，對台關係法更進⼀步，美國議員不斷訪台， 甚⾄提出接納台灣進⼊國際組織，有些美國議員甚⾄提出考 慮建⽴美台正式外交關係等等。美國做得很有步驟，中共不 是完全不明⽩這個道理，⾥頭有明⽩⼈，再三講要有戰略定 ⼒，⽽習近平做得很蠢，他把統⼀台灣寫進了黨章，實際上 給⾃⼰的罩⻔⼜套上⼀套緊箍咒。

如果台海局勢升級，⽐如美國『台灣政策法』在國會通過， 總統簽字⽣效，甚⾄美台建⽴起某種⽐較正式的外交關係， 或者台灣進⼊國際組織，中共會怎麼反應？習會怎麼做，你 看中共黨史，你會知道他會怎麼做。⾸先，可能會採取圍⽽ 不打，環島封鎖，逼談。當年共產黨圍困⻓春，包圍了五個 ⽉，他先圍，⼀圍以後，台灣的經濟、⺠⽣都會得到影響。 圍⽽不打，圍⽽逼談，還有圍點打援等等。

法⼴：假如真的發⽣這樣的戰爭，最後的結局是不可想象 的，不少⼈預測那隻能導致習近平政權加速崩潰，也有⼈認 為問題不那麼簡單，兩敗俱傷，⽟⽯俱焚的可能性也很⼤？

萬潤南：台海情勢越來越朝着很危險的⽅向滑⾏，但各⽅應 該朝着避免戰爭，實現兩岸和平的⽅向⾛，怎麼⾛？可能這 只是⼀個理想，但是也應該有這樣⼀個⽬標。在我看來，台 灣問題的解決，也有上中下三種可能，最好的可能是兩岸既 解決了統⼀問題，⼜符合世界價值觀潮流，這種可能性很 ⼩。第⼆種可能，有爭執有⽭盾或者有衝突，但不打起來， 儘可能維持⼀個和平現狀。第三個是打起來，⽟⽯俱焚，導 致整個世界也變得很⿊暗。

有沒有最好的可能性？⾸先⼤陸和台灣要達成⼀種共識，現 在沒有共識，原來跟國⺠黨還有⼀個九⼆共識，可不可以形 成⼀個共識呢，我認為是有可能性的，當然我說的是⼀種理 想狀態，是⼀種最好的可能性，能不能實現，可能性很⼩， 但如果存在可能性的話，如果⽬標清楚的話，各⽅是可以朝 着那個⽅向爭取。

我跟朋友講，台灣跟⼤陸可以在⼋個字下爭取達成共識，⼋ 個字：⼀國兩治，⼀國良制。前四個字涉及現狀，現狀是什 么：⼀國兩治。⼤陸對台灣沒有治權，台灣對⼤陸沒有治 權，⼀國兩治，這是現狀。也是為了避開戰爭，為了避開最 壞的局⾯。美中三個聯合公報的基礎是“⼀個中國政策”，拜 登與習近平會⾯時重申美國的⼀個中國政策沒有改變，在這 個前提下，承認⼀國兩治，⽬標是達成⼀國良制。⼀國良 制，良，是優良的良，制是制度的制，什麼是良制，應該是 兩岸最後都有發⾔權，共產黨不是有制度⾃信嗎，你說你的 制度好，台灣說我的⺠主制度好，怎麼解決這個過渡問題 呢？⻢斯克說搞⼀個台灣特區，招來許多⼈罵，我說不是搞 台灣特區，⽽是兩岸共同搞“⼀國良制”試驗區，可以叫台閩 特區，或者閩台特區，把福建，也就是整個閩南語地區與台 灣⼀起成⽴特區，在特區內實施台灣的現⾏政治制度。這個 話其實中共元⽼項南當年說過，什麼意思，台灣2400萬⼈， 福建4187萬⼈，如果合成⼀個經濟或者政治特區，台海還有 問題嗎？沒有問題了，因為台灣海峽是這個特區的內湖，這 中間⼤陸和台灣之間修⾼鐵也好，修隧道也好，只是特區內 部的事，還打什麼仗？⽽且都講閩南語，共產黨你不是制度 ⾃信嗎？

如何建⽴良制，通過兩岸各⾃公投的形式討論新的憲法，兩 岸進⾏和平競賽。⼤陸這邊也不⽤害怕，福建4000多萬⼈ 呢，台灣才2000多萬，台灣還有許多⼈是外省籍。解決這個 問題的唯⼀辦法，就是⼀定要以⼤事⼩，不能夠以⼤欺⼩， ⽽且還有⼀個，我不要你的⼀⼨⼟地，反過來給你台灣⾯積 3.5倍的福建省，你能拒絕嗎？從經濟上講，台灣⼈均三萬美 元，⼤陸⼈均⼀萬美元，讓台灣帶動閩南語⽼鄉共同富裕起 來，這有什麼不好？還有現在如果真的能夠成⽴這麼⼀個六 千多萬⼈⼝的特區，經濟上不得了，⽐現在世界上許多⼤國 都好，台灣的⾼技術優勢、精細農業有了更⼤的發展空間。 這樣的話，台海還會有戰爭嗎 ?

法⼴：也就是說，這個台閩特區，不僅僅是所謂的“各⾃表 述”了，即，在台灣⽅⾯，台閩特區屬於中華⺠國，在⼤陸⽅ ⾯，台閩特區屬於中華⼈⺠共和國，⽽是要實施台灣的政治 制度，這就需要⼤陸完全放⼿了？這有可能嗎？

萬潤南：以習近平⽬前的認知程度，完全沒有可能。但我相 信兩岸都有⼀些憂國憂⺠的智者，他們會聽得懂這個⽅案設 計的⽤⼼良苦。我和⼀些台灣的朋友談及這些想法，他們都 拍案叫絕，同時也認為可能性很⼩。我也認為可能性很⼩， 說了也⽩說。但是，我還有⼀種“執拗”：⽩說也要說，爭取 不⽩說。