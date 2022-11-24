誰會為推特毀滅而欣喜

推特與世界

億萬富翁馬斯克接手全球社交網絡推特後，解僱了一半原班人馬，另有數百人奪門而出，推特陷入顛簸動蕩，加之新老闆變幻莫測的性格，令人擔心這一享有盛名的全球性社交網絡還能持續多久？

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多日來，急診醫生、泌尿科醫生 ，流行病學家等等，不斷地從推特發出信息，告訴他們的客戶萬一推特運轉失靈，去到什麼樣的平台上跟他們聯繫。自從新冠大流行後，眾多醫學專家把推特當作了解信息、分享成果、通報公共衛生消息以及與同行培植關係的不可離手的跨越時空的工具

推特更是新聞記者必不可少的平台，在不到15年的時間裡，推特已經徹底改變了記者的工作。從積極的方面看，新聞人可從中獲得眾多的消息來源和信息，但從消極的方面看，對現實的看法也有可能被扭曲，有可能被鎖在泡沫中。

馬斯克買下推特後，前景不明，研究新聞的英國專家紐曼(Newman)對法新社表示，“許多記者恐怕難以捨棄，因為這是他們工作的一個重要部分。” 推特引入的變革之一是使記者更容易與信息來源直接接觸，包括專家和政治家。另一場革命性變化是，媒體已經不再是第一個向公眾披露事件的人，他們經常被目睹突發事件的推特用戶打敗。

紐曼先生強調說："這大大改變了記者的角色，他們更多的精力用在了解首先出現在推特的信息的背景和核實信息上"。同樣，機構、政治家和名人也經常通過推特進行交流，對其進行關注是非常必要的。

巴特勒大學的媒體研究員斯蒂芬-巴納德（Stephen Barnard）告訴法新社，在個人層面上，推特讓一些記者 "建立了自己的品牌，甚至超越了他們的僱主"。

然而，在早期的興奮之後，批評者的聲音已經響起。《紐約時報》專欄作家法哈德-曼朱在2019年的一篇文章中聲稱："推特正在摧毀美國新聞業"，他批評說，“其運作模式鼓勵即時爭議和泄私憤，絲毫不後退一步。”

另一個反覆出現的批評是，在推特上，上層階級和政治活動人士的代表人數過多，他們提供的願景並非大多數人的願景。美國《哥倫比亞新聞評論》雜誌的數字媒體專家馬修.英格拉姆（Mathew Ingram）告訴法新社，其風險在於，使記者與現實隔絕。"專註於推特往往會扭曲人們，包括記者，看待世界的方式。"它給人的印象是某些行為和觀點比實際情況更普遍。推特的最後一個負面因素是，"它使記者面臨前所未有的大量錯誤信息和騷擾"。

假如失去了推特，對政治反對派和活動人士則是一個最大的壞消息。從阿拉伯之春到伊朗群起抗議，以及這中間發生的“我也是”等運動，推特已經成為人權活動家和政治反對派的一個重要的全球平台，如果這個藍鳥消失，他們有可能失去一個寶貴的動員工具。

其他平台也存在，但捍衛言論自由組織“第19條”的研究員Mahsa Alimardani告訴法新社，推特 "顯然在讓媒體和領導人關注世界上發生的事情方面非常有影響力。從這個意義上說，這是一個獨一無二的、非常特殊的平台。

在伊朗，在沒有外國記者和獨立記者可以報道正在發生的事件的情況下，這是唯一真正接觸到聲音和事件的途徑。

在最近幾天，人們通過推特等途徑即時傳播了世界最大的蘋果手機組裝廠中國鄭州富士康工人的抗議圖片。

在過去，推特已經成為許多民眾起義的傳聲筒和全球動員的中繼站：阿拉伯之春、香港的民主運動、敘利亞的內戰、伊朗的抗議等等，往往通過推特顯示出世界上的專制政權所進行的鎮壓的粗暴現實。

專家指出，推特保留了這麼多不同運動和歷史事件的檔案。這些年來，有很多活動家都轉向了推特。失去所有這些檔案將是一個巨大的損失，因為它是歷史的記錄。

推特的獨特不僅僅在於用戶的多寡，推特在6月底有大約2.37億的每日用戶，遠遠少於臉書（19.8億）、抖音（超過10億）或Snapchat（3.63億）。但是它作為一個全球公共廣場，真實和虛假的信息、見證、目擊和其他不同程度的故事被公開分享， 它已經成為許多媒體、公司和名人的一個重要場所，他們有時滿足於這種單一的溝通渠道。

它還被世界各地的活動家和政治反對派廣泛使用，以引起國家和國際對各種事件的關注。特別是，推特在促進社會現象方面發揮了關鍵作用，如譴責性暴力的#Metoo(我也是)，或譴責警察對美國非裔美國人的暴力行為的#Blacklivesmatter(黑人的命也是命)。

專門研究網絡活動和監控的獨立研究員馬庫斯-米歇爾森（Marcus Michaelsen）告訴法新社：“推特的功能使我們能夠為抗議運動賦予身份，通過分享備忘錄和標籤創造共同的感覺。"這種身份可以超越國界，在外國媒體上迅速傳播，吸引全球關注，這是最令統治者不安的事情。

專家指出，活動人士可以通過推特很容易地接觸到 "記者或政治領導人，比在Instagram等其他網絡上更直接"。

作家伊德和他的合著者亞歷克斯-農斯在一本書的序言中寫到。"推特 已經成為一個報道事件的地方。(......)許多推特用戶將自己視為'公民記者'，主動報道事件，通常提供具體的信息以及視頻和圖像流。"

然而，自從被異想天開的億萬富翁馬斯克接管後，“藍鳥“陷入了嚴重的不穩定狀態，甚至面臨滅絕的威脅，這讓許多花了數年時間才建立起受眾的用戶感到非常懊惱。

華盛頓中東研究所智庫研究員查爾斯-李斯特上周在推特上說："很難描述推特在過去十年中獲得的價值。(......)不言而喻，當馬斯克帶領推特走向毀滅時，唯一高興的是世界上最殘暴的獨裁者和戰爭罪犯。15年來第一次，他們將免於受到世界上最強大的實時全球監控工具的注視“。