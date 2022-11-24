鄭州富士康補錢平息抗議 工人拿了錢仍蜂擁離廠回家

中國/富士康

鄭州富士康發放每人人民幣1萬元的離職補貼後，22日深夜起爆發的大規模新進勞工抗爭已告平息。社群訊息顯示，這波招入近10萬新勞工大多選擇領錢走人，今天廠區再現龐大的離職返鄉潮。

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據中央社今天報道稱，鄭州富士康22日深夜爆發新進勞工抗爭，其後越演越烈，上萬勞工與警方爆發激烈肢體衝突，多人受傷，甚至傳出有10幾人死亡。中國官方迄今保持緘默，嚴密封鎖網絡消息。這波抗爭持續到昨天深夜，富士康出面承諾發放欲離職返鄉員工每人人民幣1萬元後，抗爭人潮才逐漸散去，今天恢復平靜。

據中國媒體消息說，鄭州富士康24日出現龐大離職返鄉潮，廠區大道擠滿已辦理離職的勞工，他們先做核酸檢測，然後排隊上車。富士康方面安排巴士把他們直接送到車站、高鐵站以及機場。

大批離職勞工急着今天走，主要原因是鄭州市25日凌晨起將實施為期5天的“流動性管理”，今天不走也不知道何時才能返鄉。有勞工在快手直播表示，他們園區大約有2萬人選擇留下來上班，有3萬人決定離開；還有勞工表示，幾乎全部都報備離職返鄉，應該也不會有人留了，“鬧成這樣沒有人敢留”。

據中央社說，鄭州富士康10月底因疫情爆發大批員工離職返鄉潮後，祭出月入逾1萬元的高薪招募時薪工，在當地政府全力動員下，求職者從中國各地湧來，原本10萬名額即將達標，卻因為出現補貼政策說明的技術錯誤引發誤解，加上食宿、防疫安排不周，造成新進勞工群起抗爭。