酸世界盃無國足 中國球迷罕見稱讚日本隊

卡塔爾/世界盃足球賽/中國

卡塔爾世界盃足球賽影響波及中國。來自亞洲的沙特隊及日本隊先後在世足賽爆冷擊敗傳統強隊阿根廷及德國，連存在反日情緒的中國民眾也紛紛稱讚日本隊的表現，並反譏中國國足。中國官媒也以評論表達對日本隊的肯定。

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據中央社署名邱國強今天引述消息報道稱，本屆世界盃足球賽開幕後，沙特阿拉伯隊22日先以2比1擊敗南美勁旅阿根廷隊，成為世足賽史上最大冷門比賽之一；23日，日本隊以2比1逆轉擊敗曾4度奪下世足賽冠軍的德國隊，也出乎全球多數人預料。看在“德粉”一向眾多的中國球迷眼中，更是不可置信。

特別是兩場球賽巧合地出現相同的比數，不但成為全球話題，也使得亞洲球隊聲勢看漲，更讓為數眾多的中國足球迷驚訝。特別是日本隊23日晚間逆轉擊敗德國隊，更在中國網絡的熱搜詞排行榜上名列前茅，各路球評及網友們更對日本隊的球技及日本足球的發展，展開熱烈討論。部分中國官媒的體育專欄，也對沙特隊及日本隊的表現品頭論足，特別對日本隊23日的獲勝普遍給予肯定。其中，澎湃新聞23日深夜以“誰說亞洲人踢不好足球”為題發表的評論，成為頗具代表性的文章。

據該文直指，中國球迷觀賽時的心情是極其矛盾的：一方面為日本隊的勝利、尤其是亞洲足球在世界盃賽場上取得的突破感到高興，另一方面也為中國隊未來在亞洲的前景“感到深深的擔憂”。除了祝賀沙特隊及日本隊，也期待即將出場的韓國隊。更希望有朝一日中國隊也能再次站在世界盃賽場上，為廣大中國球迷帶來驚喜。

2018年世足賽，日本隊被比利時隊2比3反超落敗無隊晉級8強後，日本NHK用1年的時間製作節目剖析“關鍵14秒”的輸球原因，也成為中國媒體評論及網友熱議話題。內容指出，日本隊“知恥近乎勇”敢於檢討，甚至邀請對手比利時隊球員上節目暢談，都值得中國國足借鏡。

據中央社說，在中國足球迷中，向來有一股龐大的“德粉”勢力。但23日晚間的德日大戰，儘管一些中國網友仍用“小日本”、“鬼子”、“小日子”等慣語稱呼日本隊，但除了批評德國隊攻防均不佳外，也一致驚呼日本隊能反敗為勝的優異表現。

在中國網友的熱議中，有人戲稱“軸心國起內鬨了，就差意大利了”；有人直言，雖然不喜歡“小日本”，但他們能把德國隊打得團團轉，“看得嘆氣但還是該肯定”；也有人說，日本隊在場上明顯跑不過德國隊，卻硬是能破門得分，了不起；還有人說，日本肯花1年工夫研究自己怎麼敗的，光這點就值得尊敬。

該報道稱，表現一向不被民眾接受的中國國足，也再躺槍成為網友揶揄嘲諷的對象。有人直指，1980、90年代的中國國足還能壓着打日本，才一代人的工夫就被日本甩得老遠；有人則說，中國花在國足上的錢不比日本少，怎麼“花費和名次成正比了”？也有人說，堂堂中國國足能敗給足球小國，堂堂中超球隊（指北京國安隊）能敗給縣城小隊，中國國足“除了出線，還有什麼辦不到的”？