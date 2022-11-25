台灣九合一地方選舉今天投票 選前之夜多名候選人舉行造勢晚會

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2022年台灣地方性選舉將在今天(26日)投票。選前之夜焦點落在六都市長選戰，台北、新北和高雄等地都各黨候選人舉行造勢晚會，最後衝刺爭取選民支持。選舉結果也將在晚間陸續揭曉。

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中央社報道，民進黨台北市長候選人陳時中周五晚舉行"為台北挺身而出"選前之夜活動，陳時中冒雨登台爭取支持，總統蔡英文也呼籲選民一起改變台北，集中選票支持陳時中，"台北贏，台灣就贏"。

冒雨登場的陳時中致詞時表示，台北人是自由的，但過去24年給了國民黨、台北市長柯文哲機會，卻帶給市民失望，讓民進黨來做，台北真的可以不一樣，給全新的市政團隊機會，不要讓舊勢力班師回朝，相信自由的台北市民會做出有智慧的判斷。

壓軸登場的蔡英文表示，台灣面臨疫情挑戰，還好有陳時中帶領指揮中心一起穩住疫情、穩健發展經濟，台灣沒有被打倒，她呼籲支持者一起改變台北，為台北挺身而出，集中選票支持陳時中，支持蔡英文、票就投給陳時中。

蔡英文最後呼籲，"大家明天風雨無阻去投票，台北贏，台灣就贏"。

陳時中的競選對手、國民黨台北市長候選人蔣萬安周五在選前之夜表示，永遠捍衛台灣自由民主跟中華民國存在，永遠傾聽市民、推動改革、擁抱台北，"我準備好了"。

至於在新北市，民進黨的市長候選人林佳龍和國民黨的侯友宜，都選舉在板橋舉行造勢晚會, 由於雙方距離不遠, 警方出動三百人戒備。

國民黨新北市長候選人侯友宜周五晚在選前之夜表示，要以改變的力量與市民站在一起，改變的過程往前走，希望大家支持連任，讓新北的改變能夠繼續前行。

侯友宜選前之夜周五晚在板橋第一運動場前廣場舉行，以"明天，以民為天"為主軸，晚會以歌手楊培安演唱、玩波浪舞互動方式呈現，主持人還帶領民眾玩傳球遊戲。現場也圍繞"出來投票、讓改變繼續"口號，爭取侯友宜連任。

九合一選戰倒數，國民黨內要角總動員，全台輔選。黨主席朱立倫今天前往桃園、基隆、台北站台輔選，他喊話，不管明天天氣多差，一定要出來投票，因為這張票可以決定台灣民主的未來。

朱立倫晚間在桃園的造勢晚會上表示，大家為的是挺善良、公益、挺桃園的未來，大家手中的一票，決定台灣、桃園的未來，這一票非常重要，是要守護民主價值、下一代的未來，台灣最偉大的就是民主，民主也就是百姓做主，讓百姓決定未來。