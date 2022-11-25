吳亦凡一審被判13年，因偷逃稅被追繳並罰款6億元

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加拿大籍藝人吳亦凡資料圖片

11月25日，中國北京市朝陽區人民法院一審公開宣判被告人吳亦凡強姦、聚眾淫亂案，對被告人吳亦凡以強姦罪判處有期徒刑十一年六個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑一年十個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。此外，北京市稅務局對吳亦凡2019年至2020年期間涉嫌偷逃稅問題，宣布追繳並罰款6億元。

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據北京法院網官方微博消息，經審理查明，被告人吳亦凡於2020年11月至12月間，在其住所先後趁三名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係；2018年7月1日，吳亦凡在其住所，夥同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。

朝陽區人民法院認為，吳亦凡的行為已構成強姦罪、聚眾淫亂罪，應依法並罰。根據吳亦凡犯罪的事實、犯罪的性質、情節和危害後果，法庭遂作出上述判決。消息指，加拿大駐華大使館官員旁聽了宣判。

此外，北京市稅務局經查，吳亦凡在2019年至2020年期間，採取虛構業務轉換收入性質虛假申報、通過境內外多個關聯企業隱匿個人收入等方式偷逃稅款0.95億元，其他少繳稅款0.84億元。北京市稅務局第二稽查局依據相關法律法規規定，對他追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計6.00億元。

其中，對其虛構業務轉換收入性質虛假申報偷逃稅款的部分處4倍罰款計3.45億元；對其隱匿個人收入偷逃稅款的部分處5倍罰款計0.42億元。消息指，日前，北京市稅務局第二稽查局已依法向吳亦凡送達稅務行政處理處罰決定書。