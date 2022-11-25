在華法國企業再次呼籲簡化防疫措施

中國/法國

在中國的法國商會於11月25日周五再次表示中國的動態清零政策對駐華法國企業造成了影響，呼籲中國官方落實20條優化防疫措施。

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在法國駐華大使館的官方微博上轉發在中國的法國商會呼籲，就是在華法國公司再次表達了對中國零疫情政策的厭倦，指出中國的動態清零政策對駐華法國企業造成了影響。

法國在華企業非常歡迎中國11月11日宣布的優化防控20條措施，因此舉將大幅減少防疫對經濟活動、對人民生活的負面影響。

不過在中國的法國商會指出自從11月10日宣布該措施以來，實際的執行結果並未達到駐華法國企業的預期。 商會呼籲中國政府真正落實，取消不必要和過度的限制，中國對於法國企業來講仍然具有舉足輕重的作用，仍然是法國企業、法國品牌增長和創新的重要動力。

法國商會呼籲為使法中兩國貿易和雙向投資得以持續和發展，透明、可預期和公平的營商環境必不可缺。

對此外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中國政府始終高度重視在華外資企業的服務保障工作，針對新冠疫情的影響，採取有針對性的措施幫助企業紓困解難。

法新社消息在法國駐華大使館的官方微博上轉發的這份呼籲僅在周五被准發8萬5千次，跟隨評論超過1萬1千條。