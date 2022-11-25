愛麗舍宮：馬克龍訪美前 沒有與普京會談安排

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法國總統府愛麗舍宮周五表示，法國總統馬克龍在下周對美國進行國事訪問之前，沒有與俄羅斯總統普京會晤的安排。

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法新社報道，法國總統馬克龍將於下周二晚間抵達華盛頓，對美國進行國事訪問訪問。法國總統府一位顧問周五向媒體表示， “在訪問美國之前，總統沒有與俄羅斯總統普京會面的安排”。他表示，馬克龍與拜登的會談同與普京的會談並無關聯。不過，總統府顧問表示，馬克龍與(普京）的會談可能很快舉行，但具體日期尚未確定。

11月中旬，愛麗舍宮曾表示，馬克龍將在11月15日至16日在印度尼西亞舉行的G20峰會後，與普京進行電話會談。

本周三，馬克龍表示，他將在未來幾天與普京進行直接接觸，討論民用核設施及紮波羅熱核電廠問題。

法、俄兩國元首最後一次正式會晤是在今年9月11日。

愛麗舍宮周五表示，馬克龍與俄羅斯國家元首的會談是根據"需要"進行的，而不是依據"慣例"進行。

愛麗舍宮稱，馬克龍希望向俄羅斯方面重申法國的要求：俄羅斯軍隊離開烏克蘭，恢復烏克蘭的主權和領土完整”。馬克龍還致力於確保俄羅斯人佔領的（烏克蘭南部）紮波羅熱核電站的安全，“這已經成為兩次會談的主要議題。

總統府顧問表示， “俄羅斯原則上同意建立核電廠的保護區，但通過何種方式建立仍然"微妙"，還有許多工作要做，”他表示，有必要對有關各方者保持壓力，因為無論是俄羅斯還是烏克蘭，都不能以核電廠安全作為賭注”。

關於透過談判解決衝突，法國外交人士認為，目前俄烏雙方都沒有真正的談判意願，因為雙方都有信心重新奪回戰場上的優勢”。

這位外交人士表示，目前，無論是俄羅斯還是烏克蘭當局，雙方都堅持：“現在是戰爭階段，而不是談判或外交解決的時候”，他說，“我們相信這場衝突將持續下去"。