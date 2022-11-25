澤連斯基：俄羅斯大規模襲擊兩天後 斷電家庭仍超過600萬戶

烏克蘭/俄羅斯/電力設施

烏克蘭總統澤連斯基周五表示，在俄羅斯對烏克蘭發動大規模襲擊兩天後，仍有超過600萬戶家庭沒有電力供應。烏克蘭首都基輔近半數居民家庭斷電。聯合國人權高專辦稱，俄羅斯的襲擊使數百萬人陷入極端困境。

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法新社報道，澤連斯基在每日講話中表示：“今晚（周五）大部分地區和基輔繼續停電。總共有超過600萬戶家庭停電”。周三，俄羅斯對烏克蘭發起大規模轟炸，造成近1200萬戶家庭斷電。

澤連斯基表示，首都基輔大約有60萬戶家庭晚上沒有電力供應，而在敖德薩（南部）、利沃夫、文尼察（西部）和第聶伯羅彼得羅夫斯克（中東部）省，是電力中斷影響最嚴重的地區。澤連斯基呼籲已恢復供電地區的民眾節約用電。

另據基輔市長克里琴科周五表示，基輔三分之一的房屋已經恢復暖氣供應，專家會繼續恢復供應，但目前仍然有一半的用戶停電。

烏克蘭國家電網運營商負責人說，維修工作正在全國範圍內進行，電網在最近的襲擊後，已經渡過了最困難的階段。

另據報道，北約秘書長斯托爾滕貝格周五在北約成員國外長會議召開前夕舉行記者會，他說，俄羅斯導彈襲擊正奪去烏克蘭人的溫暖，對烏克蘭而言，入冬來得太可怕，而歐洲也正遭遇能源危機和物價上漲，大家都正付出代價。

另據聯合國人權事務負責人周五表示，自10月以來，俄羅斯對烏克蘭關鍵基礎設施的襲擊導致至少77名平民喪生，並使數百萬人陷入極度困境。

沃爾克特克在一份聲明中表示，“這些襲擊使數百萬人陷入極端困難和駭人聽聞的生活條件。”他說，“總的來說，這在國際人道主義法下引發了嚴重的問題，需要每個被攻擊的目標都具有具體和直接的軍事優勢。”在同一份聲明中，聯合國對顯示烏克蘭士兵處決俄羅斯戰俘視頻的初步分析表明，這些視頻“極有可能是真實的”。