台灣九合一選舉：直轄市長投票率創新低 18歲公民權修憲失敗

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台灣九合一大選周六(26日）晚間11時40分完成開票，直轄市長選舉投票率59.86%，創史上新低。首次舉行的修憲複決公投也未過門檻，選舉罷免等公民權年齡仍維持年滿20歲。此次民進黨在九合一選戰挫敗，蔡英文選後請辭黨主席，黨內接班梯隊受挫。中央社分析，面對2024總統大選主戰場，未來的人事鋪排將牽動2024布局，黨內各方每一步都須如履薄冰，謀定而後動。

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中央社報道，中選會主委李進勇周六晚間舉行記者會表示，2022九合一選舉，直轄市長選舉投票率59.86%、縣市長選舉投票率64.2%、直轄市議員選舉投票率59.92%、縣市議員選舉投票率63.88%。

與歷次總統選舉投票率，特別是2020年總統大選74.90%的投票率相比，這次直轄市長選舉投票率59.86%，創史上新低。

民進黨這次九合一選舉守住台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣，成功翻轉澎湖，創下創黨36年來最差紀錄。

國民黨囊括13縣市，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣。苗栗縣與金門縣則分別由無黨籍的鐘東錦與陳福海勝選。

爭取連任的新北市長侯友宜拿下115萬多票、得票率62.42%，相較於民進黨新北市長候選人林佳龍的69萬多票、得票率37.58%，大勝超過45萬票，成為全台得票數最高的縣市長。

直轄市議員應選名額377人，國民黨當選167席、民進黨當選152席、民眾黨當選6席、時代力量當選1席；縣市議員應選名額533人，國民黨當選200席、民進黨當選125席、民眾黨當選8席、時代力量當選5席。

此外，台灣史上首次修憲案交付公民複決，年滿18歲者，有依法被選舉之權，投票率為58.97%，同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張，距離961萬9697同意票才能通過的門檻，有不小的差距，修憲宣告失敗。

此次民進黨在九合一選戰挫敗，黨內接班梯隊受挫，總統蔡英文選後請辭黨主席。中央社分析，面對2024總統大選主戰場，未來的人事鋪排將牽動2024布局，黨內各方每一步都須如履薄冰，謀定而後動。

分析稱，對民進黨來說，儘管輸了此次地方選舉，但眼前最大目標，是黨內能跟2018敗選後迅速在2020穩住陣腳一樣，進而在2024獲勝延續中央執政。

九合一選舉結果出爐前，民進黨對"4+1"席次已有心理準備，但黨內對選情這麼冷感到意外。黨中央在開票過程也持續對支持者喊話，"沒有時間難過，跌倒了再爬起來，擡起頭眼睛看向未來"。

面對敗選結果，民進黨黨內各派系對選後情勢將先保持觀察態勢；多位黨內高層表示，先沉澱一、兩天後再說。

黨內人士分析，未來啟動黨主席改選後，各派系是否推人參選即可明朗化，下屆任期要處理2024總統與立委提名相關事宜，各派系勢必嚴陣以待、謀定而後動。