梵蒂岡指中國任命江西教區輔理主教"違反協議"

梵蒂岡/中國/宗教

梵蒂岡周六指責中國當局在天主教教廷不承認的一個教區指派一名主教，違反了有關主教任命的雙邊協議。梵蒂岡發表聲明並稱，希望不會再發生類似情況，正等候中國當局就此事進行適當溝通。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報道，教廷周六在一份聲明中表示，得知另一座城市的主教被任命為江西教區輔理主教後，感到"驚訝與遺憾"。

2014年被教皇方濟各委任為余江教區主教的彭衛照，11月24日被中國天主教主教團任命為“江西教區”的輔理主教。羅馬教廷稱，教廷並不承認“江西教區”。梵蒂岡方面認為，中國此舉違反雙方任命主教的協議。

中國天主教愛國會網站稱，11月24日"經江西省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教江西教區舉行彭衛照就職輔理主教儀式"。

梵蒂岡周六發聲明稱對此次任命感到驚訝及遺憾，又稱此舉不符合梵蒂岡和中國各方的對話精神，以及2018年9月22日《關於任命主教的臨時協議》的規定。協議在2022年9月再次更新，延期2年。

這似乎是教廷與北京2018年達成主教任命協議以來，最嚴重的違反協議事件之一。部分天主教徒曾譴責這份協議是向中國共產黨妥協。

這份主教任命協議原定今年10月到期，梵蒂岡9月已與中國簽署再續約2年，但協議細節至今對外保密。

梵蒂岡在聲明中指出，江西並非教廷承認的教區，因此這起主教任命案與雙方在2018年達成的"對話精神不相符"。

教廷還說，任命案是受到"地方當局強大壓力"，此外未做進一步說明。

梵蒂岡聲明並稱，希望不會再發生類似情況，正等候中國當局就此事進行適當溝通。梵蒂岡重申，完全願意繼續就中梵所有共同關心的問題進行尊重的對話。

現年56歲的彭衛照2012年獲教廷委任為余江教區宗座署理，2014年4月復活節前後接受秘密祝聖成為主教，本不被中國政府承認。中國天主教教會1985年將江西省5個教區合並為"江西教區"，但該教區沒有得到梵蒂岡的承認。